Dikkat! Google 'bu programları silin' uyarısı yaptı! İşte Google'ın 'silin' dediği programlar

Google'dan cep telefonu kullanıcılarına büyük uyarı geldi. Google açıkladığı listede yer alan programların cep telefonlarından silinmesini istedi. Google virüs ve dolandırıcılık konusunda yaptığı uyarıya tüm akıllı telefon sahiplerini de kattı. Çoğu kişi bilmiyor ama cep telefonlarımıza ücretsiz olarak yüklediğimiz uygulamalar tehlike arz ediyor. Bu bağlamda Google milyonlarca telefon kullanıcısını uyardı. Telefondan silinmesi ihtiyaç duyulan uygulamaları açıklayan Google, kullanıcılar için kritik ihtarlarda bulundu.

02.10.2019 13:05 - Son Güncelleme: 02.10.2019 13:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





