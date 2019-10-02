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Dikkat! Google 'bu programları silin' uyarısı yaptı! İşte Google'ın 'silin' dediği programlar

Google'dan cep telefonu kullanıcılarına büyük uyarı geldi. Google açıkladığı listede yer alan programların cep telefonlarından silinmesini istedi. Google virüs ve dolandırıcılık konusunda yaptığı uyarıya tüm akıllı telefon sahiplerini de kattı. Çoğu kişi bilmiyor ama cep telefonlarımıza ücretsiz olarak yüklediğimiz uygulamalar tehlike arz ediyor. Bu bağlamda Google milyonlarca telefon kullanıcısını uyardı. Telefondan silinmesi ihtiyaç duyulan uygulamaları açıklayan Google, kullanıcılar için kritik ihtarlarda bulundu.

02.10.2019 13:05 - Son Güncelleme: 02.10.2019 13:05
Dikkat! Google 'bu programları silin' uyarısı yaptı! İşte Google'ın 'silin' dediği programlar

Google virüs ve dolandırıcılık konusunda yaptığı uyarıya tüm akıllı telefon sahiplerini de kattı. Akıllı telefon sahiplerini uyaran Google, açıkladığı programların telefondan silinmesini söyledi. Google'dan cep telefonu kullananlara büyük uyarı geldi. Çoğu kişi bilmiyor ama cep telefonlarımıza ücretsiz olarak yüklediğimiz uygulamalar tehlike arz ediyor. Bu bağlamda Google milyonlarca telefon kullanıcısını uyardı. Telefondan silinmesi ihtiyaç duyulan uygulamaları açıklayan Google, kullanıcılar için kritik ihtarlarda bulundu.

Dikkat! Google 'bu programları silin' uyarısı yaptı! İşte Google'ın 'silin' dediği programlar

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Dikkat! Google 'bu programları silin' uyarısı yaptı! İşte Google'ın 'silin' dediği programlar

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Dikkat! Google 'bu programları silin' uyarısı yaptı! İşte Google'ın 'silin' dediği programlar

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Dikkat! Google 'bu programları silin' uyarısı yaptı! İşte Google'ın 'silin' dediği programlar

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