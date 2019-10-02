NASA, Mars'ın sırrını çözmek için 100'den fazla ses kaydı aldı! O gerçek böyle ortaya çıktı
Yaşam şartları dünyaya en yakın olan gezegen Mars hala binlerce sırrı barındırıyor... Mars'ta hayat var mı? Canlılar yaşıyor mu? gibi soruların cevapları hala aranıyor. Bu kapsamda araştırmalarını sürdüren NASA, sismik inceleme aracı InSight'tan gelen 100'den fazla ses kaydını inceleme altına aldı. Ortaya çıkan sonuçlar oldukça çarpıcı.
02.10.2019 10:20
- Son Güncelleme: 02.10.2019 10:26
Ajanstan yapılan açıklamada, InSight'ın kayıt altına aldığı 100'den fazla sesten sadece 21'ine "güçlü deprem adayı" gözüyle bakıldığı, diğerlerinin yer sarsıntıları ya da başka şeyler olabileceği belirtildi.
Sismik inceleme aracının, robot kolun hareketleri ve diğer mekanik seslerin yanı sıra Mars'taki rüzgarın sesini duyabilecek kadar hassas olduğu belirtiliyor.
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