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NASA, Mars'ın sırrını çözmek için 100'den fazla ses kaydı aldı! O gerçek böyle ortaya çıktı

Yaşam şartları dünyaya en yakın olan gezegen Mars hala binlerce sırrı barındırıyor... Mars'ta hayat var mı? Canlılar yaşıyor mu? gibi soruların cevapları hala aranıyor. Bu kapsamda araştırmalarını sürdüren NASA, sismik inceleme aracı InSight'tan gelen 100'den fazla ses kaydını inceleme altına aldı. Ortaya çıkan sonuçlar oldukça çarpıcı.

02.10.2019 10:20 - Son Güncelleme: 02.10.2019 10:26
NASA, Mars'ın sırrını çözmek için 100'den fazla ses kaydı aldı! O gerçek böyle ortaya çıktı

SES KAYITLARI YAYINLANDI

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Mars'a indirdiği sismik inceleme aracı InSight'ın, Kızıl Gezegen'de 100'den fazla sesi kayıt altına aldığı bildirildi.

NASA, InSight'ın Mars'ta kaydettiği seslerin insanların duyabileceği biçimde işlenmiş kaydını yayınladı.

NASA, Mars'ın sırrını çözmek için 100'den fazla ses kaydı aldı! O gerçek böyle ortaya çıktı

Ajanstan yapılan açıklamada, InSight'ın kayıt altına aldığı 100'den fazla sesten sadece 21'ine "güçlü deprem adayı" gözüyle bakıldığı, diğerlerinin yer sarsıntıları ya da başka şeyler olabileceği belirtildi.

Sismik inceleme aracının, robot kolun hareketleri ve diğer mekanik seslerin yanı sıra Mars'taki rüzgarın sesini duyabilecek kadar hassas olduğu belirtiliyor.

NASA, Mars'ın sırrını çözmek için 100'den fazla ses kaydı aldı! O gerçek böyle ortaya çıktı

Geçen kasım ayında Kızıl Gezegen'e inen InSight, ilk sismik yer sarsıntısını nisan ayında kaydetmişti. Bilim adamları, Mars'taki depremleri inceleyerek Kızıl Gezegen'in oluşum süreci hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyor.

NASA, Mars'ın sırrını çözmek için 100'den fazla ses kaydı aldı! O gerçek böyle ortaya çıktı

Mars'ın jeolojik açıdan Dünya kadar aktif olmadığı ve Ay gibi tektonik plakaları bulunmadığı ifade ediliyor.

NASA, Mars'ın sırrını çözmek için 100'den fazla ses kaydı aldı! O gerçek böyle ortaya çıktı

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