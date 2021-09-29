Cep telefonunuz artık Whatsapp’ı açamayacak! Whatsapp onları sildi! 1 Kasım tarihinden itibaren milyonlara kötü haber geldi

Milyonlara kötü haber geldi. 1 Kasım son tarih. Whatsapp onları sildi! Dünyanın en çok sarfedilen mesajlaşma programı olan Whatsapp'tan birtakım telefon kullanıcıları amacıyla üzücü bir güncelleme yayınlayacağı iddia edildi. Her geride bıraktığımız gün değişik özellikler ve yeni teknolojik iyileştirmeler oluşturulan uygulamaların telefonların üstüne bindirdiği yük de artıyor. Bu amaçla eski telefonlarda uygulamalar kullanılamamaya başlıyor. Whatsapp'ın da belli telefonlara bundan sonra hizmet vermeyeceği ve kullanılamayacağı şeklinde iddialar meydana atıldı.