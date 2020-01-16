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'UFO videoları tamamen gerçek!' ABD'den dünyayı sallayan açıklama! Gizli belgeler ortaya çıkıyor...

Uzaylı var mı UFO'lar gerçek mi tartışmaları sürerken ABD'den yapılan açıklama dünya gündemine bomba gibi düştü. Son zamanlarda sosyal medyada ortaya çıkan bir çok UFO görüntüsü de benzer şekilde tartışılıyor. Son zamanlarda sık sık ortaya atılan UFO ve uzaylı iddialarıyla ilgili, ABD'den ilginç bir itiraf geldi. ABD Deniz Kuvvetleri, UFO videolarının gerçek olduğunu resmi olarak açıkladı!

16.01.2020 09:28 - Son Güncelleme: 16.01.2020 09:43
'UFO videoları tamamen gerçek!' ABD'den dünyayı sallayan açıklama! Gizli belgeler ortaya çıkıyor...

İnternet çağının ortaya çıkması ve iyice gelişmesiyle birlikte neredeyse her gün yeni bir UFO iddiası ortaya atılıyor. Bu iddiaların büyük bir kısmı asılsız ve yalan olsa da bazıları gerçeklik taşıyabiliyor.

'UFO videoları tamamen gerçek!' ABD'den dünyayı sallayan açıklama! Gizli belgeler ortaya çıkıyor...

ABD Donanması, 2004 yılındaki UFO olayı ile ilgili gizli bilgilere ve görüntülere sahip olduğunu, hatta bu gizli içeriklerin ortaya çıkması halinde ulusal güvenliği tehdit edeceğinin de altını çizdiler.

'UFO videoları tamamen gerçek!' ABD'den dünyayı sallayan açıklama! Gizli belgeler ortaya çıkıyor...

ABD Donanması'nın, Bilgi Özgürlüğü Yasası nedeniyle bu bilgiyi kamuoyuna açıkladığı gelen bilgiler arasında.

'UFO videoları tamamen gerçek!' ABD'den dünyayı sallayan açıklama! Gizli belgeler ortaya çıkıyor...

2004 YILINDA NE OLMUŞTU?
USS Nimitz uçak gemisinde bulunan donanma pilotları 2004 yılında, havada garip bir nesneyle karşılaştılar. Bu obje ile ilgili bazı görüntüler ortaya çıkmıştı.

'UFO videoları tamamen gerçek!' ABD'den dünyayı sallayan açıklama! Gizli belgeler ortaya çıkıyor...

Araştırmacı Christian Lambright, Bilgi Özgürlüğü Yasası kapsamında olay hakkında ek bilgi istemesiyle birlikte, Donanma İstihbarat Teşkilatı (ONI) Top Secret (gizli bilgi) olarak sınıflandırılan UFO içeriklerine sahip olduğunu açıkladı.

New York Times 2017 Aralık ayında donanma pilotlarının UFO ile karşılaştığı 1 dakikalık video yayınlamıştı.

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