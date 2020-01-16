'UFO videoları tamamen gerçek!' ABD'den dünyayı sallayan açıklama! Gizli belgeler ortaya çıkıyor...

Uzaylı var mı UFO'lar gerçek mi tartışmaları sürerken ABD'den yapılan açıklama dünya gündemine bomba gibi düştü. Son zamanlarda sosyal medyada ortaya çıkan bir çok UFO görüntüsü de benzer şekilde tartışılıyor. Son zamanlarda sık sık ortaya atılan UFO ve uzaylı iddialarıyla ilgili, ABD'den ilginç bir itiraf geldi. ABD Deniz Kuvvetleri, UFO videolarının gerçek olduğunu resmi olarak açıkladı!

16.01.2020 09:28 - Son Güncelleme: 16.01.2020 09:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





