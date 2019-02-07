Bu aplikasyonlar telefonunuzda yüklüyse dikkat! İşte bilgileri çalan uygulamalar
Akıllı telefonlar, uygulamasız olmaz. Bu yüzden uygulama mağazalarını sık sık ziyaret ediyoruz. Ancak uygulama mağazalarından program indirdiğinizde sadece uygulama mağazasından indirdiğiniz için güvenli olduğu anlamına gelmiyor. Pek çok aplikasyon sizin teknolojik düşmanınız. Güvenlik yazılımı Trend Micro'nun hazırladığı rapora göre Google Play Store'da yer alan pek çok uygulama sizin tüm özel bilgilerinizi çalıyor. İşte tehlike saçan o uygulamalar.
07.02.2019 10:18 - Son Güncelleme: 07.02.2019 10:42
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