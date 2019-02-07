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Bu aplikasyonlar telefonunuzda yüklüyse dikkat! İşte bilgileri çalan uygulamalar

Akıllı telefonlar, uygulamasız olmaz. Bu yüzden uygulama mağazalarını sık sık ziyaret ediyoruz. Ancak uygulama mağazalarından program indirdiğinizde sadece uygulama mağazasından indirdiğiniz için güvenli olduğu anlamına gelmiyor. Pek çok aplikasyon sizin teknolojik düşmanınız. Güvenlik yazılımı Trend Micro'nun hazırladığı rapora göre Google Play Store'da yer alan pek çok uygulama sizin tüm özel bilgilerinizi çalıyor. İşte tehlike saçan o uygulamalar.

07.02.2019 10:18 - Son Güncelleme: 07.02.2019 10:42
Bu aplikasyonlar telefonunuzda yüklüyse dikkat! İşte bilgileri çalan uygulamalar

Telefonunuzda bu uygulamalardan biri bile yüklüyse başınız dertte! Her şeyinizi çaldırabilirsiniz. Güvenlik yazılımı Trend Micro tarafından hazırlanan son rapora göre Google uygulama mağazası üzerinden zararlı yazılım barındıran 29 adet uygulama tespit edildi.

Bu aplikasyonlar telefonunuzda yüklüyse dikkat! İşte bilgileri çalan uygulamalar

Bu uygulamalar çeşitli taktikler ile kullanıcıların bilgilerini çalıyor veya trojan indirmesini sağlıyor. İşin ilginç tarafı milyonlarca kez indirilen bu uygulamaların hemen hepsi kamera veya fotoğraf düzenleme odaklı.

Bu aplikasyonlar telefonunuzda yüklüyse dikkat! İşte bilgileri çalan uygulamalar

İşte Google'ın uygulama mağazasından kaldırdığı ve milyonlarca insanın telefonuna yüklediği o uygulamalar.

Bu aplikasyonlar telefonunuzda yüklüyse dikkat! İşte bilgileri çalan uygulamalar

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Bu aplikasyonlar telefonunuzda yüklüyse dikkat! İşte bilgileri çalan uygulamalar

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