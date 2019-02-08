Amazon CEO'su Jeff Bazos çıplak görüntüleri sızdırılmakla tehdit ediliyor
Dünyanın en büyük satış platformlarından biri olan Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un başı fena halde dertte! Eşi Mackenzie Bezos'tan, Lauren Sanchez ile olan yasak ilişkisi nedeniyle boşanan Jeff Bezos'un bu kez, Sanchez ile birbirlerine gönderdikleri müstehcen görüntüler ile tehdit ediliyor. Eğer Jeff Bezos'un bu görüntüleri basına verilirse büyük bir skandal patlayabilir.
Amazon'un patronu ve aynı zamanda dünyanın en zengin ismi olan Jeff Bezos, tabloid gazetesi National Enquirer'in, çıplak fotoğraflarını yayımlamakla kendisini tehdit ettiğini iddia etti. Kendisine gönderilen tehdit mektuplarını yayınlayan Bezoz, "Benim pozisyonumda bir kişi bu tür bir zorbalığa dayanamıyorsa, kaç kişi dayanabilir?" ifadesini kullandı.
YASAK AŞKINI ORTAYA ÇIKARMIŞTI
Amazon CEO'su Jeff Bezos'un, kişisel bloğunda National Enquirer'in kendisine şantaj yaptığını iddia ederek kendisine gönderdikleri yazışmaları yayınlaması ABD'de büyük yankı yaptı.
Washington Post'un da sahibi olan Bezos, sevgilisi Lauren Sanchez ile aşkını ortaya çıkaran fotoğrafları, yine ilk olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın arkadaşı David Pecker'ın CEO'su olduğu National Enquirer dergisinde yayınlanmıştı.
MÜSTEHCEN FOTOĞRAFLARI YAYINLANACAK
ABD'de süpermarketlerde satılan National Enquirer'in bağlı olduğu American Media Inc. (AMI) şirketi hakkındaki soruşturmadan geri çekilmediği sürece, açık fotoğraflarının yayınlanmasıyla tehdit edildiğini kaydeden Bezos, bu tehditlere boyun eğmeyeceğini belirterek, epostalarda yer alan fotoğraflarla ilgili bilgileri de yayınladı.
Derginin editörü Dylan Howard tarafından gönderilen e-postalarda, Bezos'un sol elinde telefon tutarken çıplak çekilmiş fotoğraflarının bulunduğu, ayrıca Bezos'un evlilik yüzüğünün de görüldüğü fotoğraflar arasında sevgilisi Lauren Sanchez'in de dekolte fotoğraflarının bulunduğu iddia edildi.