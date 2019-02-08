Amazon CEO'su Jeff Bazos çıplak görüntüleri sızdırılmakla tehdit ediliyor

Amazon'un patronu ve aynı zamanda dünyanın en zengin ismi olan Jeff Bezos, tabloid gazetesi National Enquirer'in, çıplak fotoğraflarını yayımlamakla kendisini tehdit ettiğini iddia etti. Kendisine gönderilen tehdit mektuplarını yayınlayan Bezoz, "Benim pozisyonumda bir kişi bu tür bir zorbalığa dayanamıyorsa, kaç kişi dayanabilir?" ifadesini kullandı.