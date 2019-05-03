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Yapay zekaya sahip askeri sürücüsüz araç ilk kez sergilendi! İşte insansız askeri araç (Video)

03.05.2019 11:35

BMC, tarafından üretilen milli insansız kara aracının prototipi ilk kez 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda sergilendi. İşte ilk görüntüler.


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