Bilim insanlarından korkutan açıklama! Koronavirüs sonrasında yaz ayları...
Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına aldı. Sosyal yaşam düzeni değişti, ekonomiler sıkıntıya girdi diğer bir yandan bilim dünyası Kovid-19'a çare arıyor. Dünya'yı etkisi altına alana koronavirüs salgını halen etkisini sürdürürken, diğer yandan Dünya Meteoroloji Örgütü'nden çok önemli bir açıklama geldi. Bu açıklama yaz aylarında dikkatli olunması gerektiğine işaret ediyor.
01.06.2020 09:40
- Son Güncelleme: 01.06.2020 09:40
DİĞER GALERİLER