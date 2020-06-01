Bilim insanlarından korkutan açıklama! Koronavirüs sonrasında yaz ayları...

İnsanların korunması için şehirlerin ve diğer yerleşim bölgelerinin aşırı sıcaklara karşı hazırlıklı olmaları gerektiğinin altı çizilirken, dışarıda şapka takılması, yeterli miktarda su içilmesi, el bileklerinin soğuk su ile ovulması hayati bir önem taşıyor.