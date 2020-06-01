Haberler Galeri Teknoloji Bilim insanlarından korkutan açıklama! Koronavirüs sonrasında yaz ayları...

Bilim insanlarından korkutan açıklama! Koronavirüs sonrasında yaz ayları...

Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına aldı. Sosyal yaşam düzeni değişti, ekonomiler sıkıntıya girdi diğer bir yandan bilim dünyası Kovid-19'a çare arıyor. Dünya'yı etkisi altına alana koronavirüs salgını halen etkisini sürdürürken, diğer yandan Dünya Meteoroloji Örgütü'nden çok önemli bir açıklama geldi. Bu açıklama yaz aylarında dikkatli olunması gerektiğine işaret ediyor.

01.06.2020 09:40 - Son Güncelleme: 01.06.2020 09:40
Bilim insanlarından korkutan açıklama! Koronavirüs sonrasında yaz ayları...

Dünya'yı etkisi altına alana koronavirüs salgını halen etkisini sürdürürken, diğer yandan Dünya Meteoroloji Örgütü'nden çok önemli bir açıklama geldi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bilim insanlarından korkutan açıklama! Koronavirüs sonrasında yaz ayları...

Birleşmiş Milletlere'e bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü'nden yapılan açıklama, yaz aylarındaki tehlikeye dikkat çekiyor ve virüs salgını sonrasında insanlığı bekleyen yeni tehdidi ortaya koyuyor.

Bilim insanlarından korkutan açıklama! Koronavirüs sonrasında yaz ayları...

Bu yılın başından beri yapılan ölçümlerin 2020'de kuzey yarımkürede sıcaklık rekoru kırılabileceği dile getirilirken, koronavirüs salgınının önlem alınmasını zorlaştırabileceğine de dikkat çekildi.

Bilim insanlarından korkutan açıklama! Koronavirüs sonrasında yaz ayları...

İnsanların korunması için şehirlerin ve diğer yerleşim bölgelerinin aşırı sıcaklara karşı hazırlıklı olmaları gerektiğinin altı çizilirken, dışarıda şapka takılması, yeterli miktarda su içilmesi, el bileklerinin soğuk su ile ovulması hayati bir önem taşıyor.

Bilim insanlarından korkutan açıklama! Koronavirüs sonrasında yaz ayları...

Bu görüntü Avrupa Uzay Ajansı tarafından çekildi. Koronavirüs salgınıyla birlikte sürpriz şekilde Kuzey Kutbu uydudan bu şekilde görüntülenirken, ilk kez bilim insanları böyle bir manzarayla karşılaşıyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Kola kutusuyla internet hızını arttırabilirsiniz! Sakın çöpe atmayın
Kola kutusuyla internet hızını arttırabilirsiniz! Sakın çöpe atmayın