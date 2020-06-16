Bilim insanlarından dünyayı sallayan açıklama: Dünya dışında en az 36 tür yaşam formu var

Einstein'dan sonra dünyanın gelmiş geçmiş en iyi fizik dehası olarak kabul edilen Stephan Hawking, 2018 yılında hayatını kaybettikten sonra pek çok çalışmasını ve teorisini insanlığa bıraktı. Onun evren hakkındaki görüşlerinin yanında bir de dünyayla ilgili 'kıyamet' uyarıları var ki pek göz ardı edilecek cinsten değil.