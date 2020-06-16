Bilim insanlarından dünyayı sallayan açıklama: Dünya dışında en az 36 tür yaşam formu var
İnsanlığın sonu nasıl gelecek? Kıyamet nasıl kopacak? İnsanlığın zihnini en çok meşgul eden konulardan biri bu. Bu konu hakkında pek çok iddia ortaya atıldı, pek çok araştırma da yapıldı. Bu araştırmalara dahil olanlardan biri de Stephan Hawking olmuştu. Dünyaca ünlü fizikçi Stephan Hawking hayatını kaybettiği 76 yaşına kadar bilim alanında çok şey üretti. Onun kıyamet senaryolarından biri de dünya dışı yaşam formlarının dünyaya yapabilecekleri konusunda olanlardı. Nitekim onun bu sözlerini doğrulayan bir açıklama günümüz bilim insanlarından geldi.
16.06.2020 08:58
- Son Güncelleme: 16.06.2020 08:58
Öte yandan bu medeniyetler arasında ortalama mesafenin 17 bin ışık yılı olabileceği, bunun ortaya çıkarılmayı ve iletişimi, bugünün teknolojisiyle çok zorlaştırdığını iddia etti. Uzayda hayatın var olabileceğiyle ilgili ölümünden önce çeşitli açıklamaları bulunan ve kıyamet uyarılarında bulunan Stephen Hawking genel görelilik ve karadeliklerle ilgili araştırmalarıyla ün kazanmıştı.
Einstein'dan sonra dünyanın gelmiş geçmiş en iyi fizik dehası olarak kabul edilen Stephan Hawking, 2018 yılında hayatını kaybettikten sonra pek çok çalışmasını ve teorisini insanlığa bıraktı. Onun evren hakkındaki görüşlerinin yanında bir de dünyayla ilgili 'kıyamet' uyarıları var ki pek göz ardı edilecek cinsten değil.
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