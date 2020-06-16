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İşte Rus mühendisin evindeki eski Nokia telefonla icat yaptığı o anlar! Eski telefonlarınızı çöpe atmayın...

Yeni nesil telefonlar çıktıkça elindeki telefonları çöpe atanlar, Rus mühendisin yaptıklarını gördükten sonra hayal kırıklığı yaşadı. Her geçen gün gelişen teknoloji ile telefonların da bir üst modelleri kısa sürede piyasaya sürülüyor. Yeni telefonların alınmasıyla çöpe atılan eski telefonların birçok işe yaradığı Rus mühendis tarafından gözler önüne serildi. İşte Rus mühendisin elindeki eski telefonla yaptığı o icat.

16.06.2020 06:32 - Son Güncelleme:
İşte Rus mühendisin evindeki eski Nokia telefonla icat yaptığı o anlar! Eski telefonlarınızı çöpe atmayın...

Eski telefonunuz evinizin hiç hatırlamadığını bir köşesinde mi duruyor? O zaman onu oradan çıkarma zamanı. Çünkü Rus mühendis, saatlerce uğraştı, eski Nokia telefonunu kenara atmak yerine bakın neye dönüştürdü. Son haline çok şaşıracaksınız!

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İşte Rus mühendisin evindeki eski Nokia telefonla icat yaptığı o anlar! Eski telefonlarınızı çöpe atmayın...

Önce telefonun içini açıyoruz. Eski Nokia telefonların arka kapağını çıkarmak oldukça kolay.

İşte Rus mühendisin evindeki eski Nokia telefonla icat yaptığı o anlar! Eski telefonlarınızı çöpe atmayın...

Bu adımdan sonra şimdi de ekran ve kasanın ayrılması gerekiyor.

İşte Rus mühendisin evindeki eski Nokia telefonla icat yaptığı o anlar! Eski telefonlarınızı çöpe atmayın...

Ancak işimiz elbette burada bitmiyor! İşlem devam ediyor...

İşte Rus mühendisin evindeki eski Nokia telefonla icat yaptığı o anlar! Eski telefonlarınızı çöpe atmayın...

İşte bu kadar. Ancak asıl iş şimdi başlıyor...

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