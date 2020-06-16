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İşte Rus mühendisin evindeki eski Nokia telefonla icat yaptığı o anlar! Eski telefonlarınızı çöpe atmayın...

Yeni nesil telefonlar çıktıkça elindeki telefonları çöpe atanlar, Rus mühendisin yaptıklarını gördükten sonra hayal kırıklığı yaşadı. Her geçen gün gelişen teknoloji ile telefonların da bir üst modelleri kısa sürede piyasaya sürülüyor. Yeni telefonların alınmasıyla çöpe atılan eski telefonların birçok işe yaradığı Rus mühendis tarafından gözler önüne serildi. İşte Rus mühendisin elindeki eski telefonla yaptığı o icat.

16.06.2020 06:32 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





