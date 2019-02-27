Beyni büyük olanlar daha mı zeki? (Az kişi tarafından bilinen ilginç bilgiler)

Yolcu uçağına yıldırım düşerse ne olur, oksijen ne renktir, savaştan üç kat daha tehlikeli olan şey nedir, kaç tane burun deliğimiz var, Evren ne renktir, Napolyon'un en aşağılayıcı yenilgisi neyle ilgilidir, Nükleer savaştan sağ çıkması en muhtemel şey nedir? İşte pek az kişinin bildiği ilginç bilgiler...

27.02.2019 11:23 - Son Güncelleme: 27.02.2019 11:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





