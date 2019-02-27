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Beyni büyük olanlar daha mı zeki? (Az kişi tarafından bilinen ilginç bilgiler)

Yolcu uçağına yıldırım düşerse ne olur, oksijen ne renktir, savaştan üç kat daha tehlikeli olan şey nedir, kaç tane burun deliğimiz var, Evren ne renktir, Napolyon'un en aşağılayıcı yenilgisi neyle ilgilidir, Nükleer savaştan sağ çıkması en muhtemel şey nedir? İşte pek az kişinin bildiği ilginç bilgiler...

27.02.2019 11:23 - Son Güncelleme: 27.02.2019 11:29
Beyni büyük olanlar daha mı zeki? (Az kişi tarafından bilinen ilginç bilgiler)

Eğer Dünya'da 15 yaşındaysanız Mars'ta 8 yaşında olursunuz. Zira 1 Mars yılı 686,9 Dünya gününe eşit.

Beyni büyük olanlar daha mı zeki? (Az kişi tarafından bilinen ilginç bilgiler)

ZEBRALARIN ÇİZGİLERİ NE İŞE YARIYOR?

Bilim insanları zebraların çizgilerinin ne işe yaradığı sorusuna Charles Darwin zamanından beri, yaklaşık 150 yıldır yanıt arıyor.

İngiltere'nin Bristol Üniversitesi'nde yapılan araştırma zebraların çizgilerinin ölümcül hastalıklar taşıyan at sineklerinin üzerlerine konmasını engellediğine işaret ediyor.

Beyni büyük olanlar daha mı zeki? (Az kişi tarafından bilinen ilginç bilgiler)

PERİYODİK TABLO'DA YER ALMAYAN TEK HARF HANGİSİDİR?

Periyodik Tablo'da yer almayan tek harf 'J' harfidir.

Beyni büyük olanlar daha mı zeki? (Az kişi tarafından bilinen ilginç bilgiler)

EN YAVAŞ HAYVAN HANGİSİDİR?

Gezegenimizde yaşayan en yavaş hayvan 3 tırnaklı (üç parmaklı) Sloth'tur.

Amerika kıtasında yaşayan hayvan saatte maksimum 0.0048 KM hıza ulaşabiliyor

Beyni büyük olanlar daha mı zeki? (Az kişi tarafından bilinen ilginç bilgiler)

UÇAKLARIN ARKASINDAKİ BEYAZ İZLER NEDEN OLUŞUR?

Gökyüzüne baktığınızda uçakların arkalarında bıraktığı beyaz izleri mutlaka görmüşsünüzdür. Bu izlerin oluşmasının sebebi uçak motorlarının sıkıştırdıkları gazları çok yüksek bir sıcaklık ile dışarı püskürtmesidir.

Bu gazlar dışarıya bırakıldığında soğuk hava ile temas ettiğinde yoğunlaşır ve buz kristallerine dönüşür.

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