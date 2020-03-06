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Başkan Erdoğan tarih verdi! S-400 ne zaman kurulacak? S-400 son durum nedir?

S-400 son durum nedir? S-400 ne zaman kurulacak sorusuna Başkan Erdoğan yanıt verdi. Yüksek etkili koruma kabiliyetiyle hava savunma sisteminin önemli bir parçası olan S-400'lerin son durumu hakkında bilgiler veren Erdoğan; "S-400 şu anda artık bizim malımız. Bir taraftan S-400 ile ilgili eğitim çalışmaları vesaire bunlar devam ediyor. S-400'ü büyük oranda teslim almış vaziyetteyiz." diye konuştu. Peki, S-400 ne zaman kurulacak? İşte yanıtı!

06.03.2020 16:21 - Son Güncelleme: 06.03.2020 16:21
Başkan Erdoğan tarih verdi! S-400 ne zaman kurulacak? S-400 son durum nedir?
Başkan Erdoğan tarih verdi! S-400 ne zaman kurulacak? S-400 son durum nedir?

S-400 ne zaman kurulacak? S-400 son durum nedir? Türkiye'nin hava savunma sisteminde önemli bir yer tutacak S-400 ne zaman kurulacak sorusuna yanıt aranıyor. S-400 son durum hakkındaki bilgileri Başkan Erdoğan verdi. Erdoğan yaptığı açıklamada; S-400 şu anda artık bizim malımız. Bir taraftan S-400 ile ilgili eğitim çalışmaları vesaire bunlar devam ediyor. S-400'ü büyük oranda teslim almış vaziyetteyiz. Tamamı elimizde. Şu anda tamamı geldi. Nisandan itibaren de artık faal hale gelecek. Ama yine söyleyeyim, dün de söyledim yetkililerine; Amerikalılara "Eğer bize Patriot verirseniz biz sizden de Patriot alırız." dedik." ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan tarih verdi! S-400 ne zaman kurulacak? S-400 son durum nedir?
Başkan Erdoğan tarih verdi! S-400 ne zaman kurulacak? S-400 son durum nedir?

S-400 NEDİR?

Şu anda dünyada kullanımda olan en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak gösterilen S-400, Rusya'nın Soğuk Savaş döneminde geliştirmeye başladığı füze savunma sisteminin dördüncü neslini temsil ediyor.

Başkan Erdoğan tarih verdi! S-400 ne zaman kurulacak? S-400 son durum nedir?
Başkan Erdoğan tarih verdi! S-400 ne zaman kurulacak? S-400 son durum nedir?

S-400'ün geliştirilmesine 1993 yılında başlandı. Ancak, özellikle Soğuk Savaş sonrası savunma sanayine uygulanan bütçe kesintileri nedeniyle tamamlanması oldukça uzun zaman aldı ve ancak yeni bir teknoloji olarak değil, eski sistemin devamı olarak geliştirilebildi.

Başkan Erdoğan tarih verdi! S-400 ne zaman kurulacak? S-400 son durum nedir?
Başkan Erdoğan tarih verdi! S-400 ne zaman kurulacak? S-400 son durum nedir?

Bu nedenle mevcut sistemde kullanılan teknolojinin yüzde 70 ile 80'i bir önceki model olan S-300'den alındı. Bunlar arasında füze depolama sandıkları, fırlatma rampaları ve radarlar bulunuyor.

Başkan Erdoğan tarih verdi! S-400 ne zaman kurulacak? S-400 son durum nedir?
Başkan Erdoğan tarih verdi! S-400 ne zaman kurulacak? S-400 son durum nedir?

S-400 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Dünyadaki en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak nitelendirilen S-400, savaş uçakları, radar tespit ve kontrol uçakları, keşif uçakları, stratejik ve taktik uçaklar, taktik, operasyonel-taktik balistik füzeler, orta menzilli balistik füzeler, hipersonik hedefler ve diğer gelişmiş hava saldırısı araçlarını imha etmek üzere tasarlandı.

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