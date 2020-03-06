Başkan Erdoğan tarih verdi! S-400 ne zaman kurulacak? S-400 son durum nedir?

S-400 ne zaman kurulacak? S-400 son durum nedir? Türkiye'nin hava savunma sisteminde önemli bir yer tutacak S-400 ne zaman kurulacak sorusuna yanıt aranıyor. S-400 son durum hakkındaki bilgileri Başkan Erdoğan verdi. Erdoğan yaptığı açıklamada; S-400 şu anda artık bizim malımız. Bir taraftan S-400 ile ilgili eğitim çalışmaları vesaire bunlar devam ediyor. S-400'ü büyük oranda teslim almış vaziyetteyiz. Tamamı elimizde. Şu anda tamamı geldi. Nisandan itibaren de artık faal hale gelecek. Ama yine söyleyeyim, dün de söyledim yetkililerine; Amerikalılara "Eğer bize Patriot verirseniz biz sizden de Patriot alırız." dedik." ifadelerini kullandı.