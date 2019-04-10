GaleriTeknoloji

Atak helikopterlerine yerli top geliyor (Türkiye'nin yerli silahları)

Gelişen teknoloji hayatımızın her alanına nüfus etmek ile birlikte silah endüstrisini de baştan başa yeniliyor. Brezilya'da dünyayı kendine hayran bırakan ATAK helikopteri için yerli üretim çalışmalarına başlanacak. Atak helikopterilerinde kullanılan 20 milimetrelik burun topu, artık Türkiye'de üretilecek. 30 ay içerisinde 4 prototipin tamamlanmasının ardından seri üretime geçilecek.

10.04.2019 13:04 - Son Güncelleme: 10.04.2019 13:21
Atak helikopterlerine yerli top geliyor (Türkiye'nin yerli silahları)

TUSAŞ tarafından üretilen ve Pakistan ile imzalanan ihracat sözleşmesinin ardından Latin Amerika ülkelerinin de dikkatini çeken yerli Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri ATAK'ın burun kısmında yer alan 20 mm'lik toplar, artık Türkiye'de üretilecek.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Atak helikopterlerine yerli top geliyor (Türkiye'nin yerli silahları)

SÖZLEŞME İMZALANDI

Savunma Sanayi Başkanlığı, 'Cumhurbaşkanlığı İkinci 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan '20 MM Top Geliştirilmesi Projesi için TR Mekatronik Sistemler AŞ ile sözleşme imzalandı.

Atak helikopterlerine yerli top geliyor (Türkiye'nin yerli silahları)

30 AY İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK

Projeye göre, 20 mm burun topunun tüm kritik alt sistemleri ve bileşenleri yurtiçinde tasarlanacak ve 30 ay içerisinde prototipler üretilecek.

Atak helikopterlerine yerli top geliyor (Türkiye'nin yerli silahları)

FARKLI PLATFORMLARDA DA KULLANILACAK

Seri üretime geçilmesinin ardından sistem farklı kara, hava ve deniz platformlarından da kullanılacak.

Atak helikopterlerine yerli top geliyor (Türkiye'nin yerli silahları)

Kendi sınıfının en etkili taarruz helikopteri olan Atak, Brezilya'da yaptığı uçuşlarla beğeni topladı.

Alınan bilgiye göre, Brezilya Kara Havacılık Komutanlığının Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tesislerinde gerçekleştirdiği Atak test ve değerlendirme faaliyeti sonrası, helikopterin Brezilya'da performans sergilemesi kararlaştırıldı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı iPhone kullanıcıları dikkat! Apple o uygulamanın fişini çekiyor
iPhone kullanıcıları dikkat! Apple o uygulamanın fişini çekiyor