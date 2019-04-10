Atak helikopterlerine yerli top geliyor (Türkiye'nin yerli silahları)
Gelişen teknoloji hayatımızın her alanına nüfus etmek ile birlikte silah endüstrisini de baştan başa yeniliyor. Brezilya'da dünyayı kendine hayran bırakan ATAK helikopteri için yerli üretim çalışmalarına başlanacak. Atak helikopterilerinde kullanılan 20 milimetrelik burun topu, artık Türkiye'de üretilecek. 30 ay içerisinde 4 prototipin tamamlanmasının ardından seri üretime geçilecek.
TUSAŞ tarafından üretilen ve Pakistan ile imzalanan ihracat sözleşmesinin ardından Latin Amerika ülkelerinin de dikkatini çeken yerli Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri ATAK'ın burun kısmında yer alan 20 mm'lik toplar, artık Türkiye'de üretilecek.
Kendi sınıfının en etkili taarruz helikopteri olan Atak, Brezilya'da yaptığı uçuşlarla beğeni topladı.
Alınan bilgiye göre, Brezilya Kara Havacılık Komutanlığının Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tesislerinde gerçekleştirdiği Atak test ve değerlendirme faaliyeti sonrası, helikopterin Brezilya'da performans sergilemesi kararlaştırıldı.