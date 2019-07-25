Apple'a büyük şok! Amerikalılar iPhone'u bırakıp Android'e geçiyor | Piyasadaki en iyi Android telefonlar

Teknoloji devi Apple'a büyük şok! Amerikalı tüketicilerin iPhone yerine Android işletim sistemine sahip telefonları daha çok tercih etmeye başladığı bildirildi. BankMyCell'in verilerine göre 2018 son çeyreğinde iPhone'nunu satanların yüzde 24.5'i Android işletim sistemi kullanan başka markalara geçiş yaptı. Peki piyasadaki en iyi Android işletim sistemine sahip telefonlar hangileri? İşte merakla beklenen o liste...

25.07.2019 14:22 - Son Güncelleme: 25.07.2019 14:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





