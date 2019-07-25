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Apple'a büyük şok! Amerikalılar iPhone'u bırakıp Android'e geçiyor | Piyasadaki en iyi Android telefonlar

Teknoloji devi Apple'a büyük şok! Amerikalı tüketicilerin iPhone yerine Android işletim sistemine sahip telefonları daha çok tercih etmeye başladığı bildirildi. BankMyCell'in verilerine göre 2018 son çeyreğinde iPhone'nunu satanların yüzde 24.5'i Android işletim sistemi kullanan başka markalara geçiş yaptı. Peki piyasadaki en iyi Android işletim sistemine sahip telefonlar hangileri? İşte merakla beklenen o liste...

25.07.2019 14:22 - Son Güncelleme: 25.07.2019 14:40
Apple'a büyük şok! Amerikalılar iPhone'u bırakıp Android'e geçiyor | Piyasadaki en iyi Android telefonlar

İkinci el elektronik cihaz fiyat karşılaştırma web sitesi BankMyCell´in 38 bin kullanıcısı üzerinde Ekim 2018-Haziran 2019 arasında gerçekleştirdiği araştırmaya göre iPhone´un tutulma oranı yüzde 73´ü ile araştırmanın başladığı 2011 yılından bu yana en düşük düzeye geriledi.

Apple'a büyük şok! Amerikalılar iPhone'u bırakıp Android'e geçiyor | Piyasadaki en iyi Android telefonlar

Bu oran 2017 yılında yüzde 92 ile rekor yüksek düzeye ulaşmıştı.

Apple'a büyük şok! Amerikalılar iPhone'u bırakıp Android'e geçiyor | Piyasadaki en iyi Android telefonlar

BankMyCell´in verilerine göre 2018 son çeyreğinde iPhone´nunu satanların yüzde 24.5´i Android işletim sistemi kullanan başka markalara geçiş yaptı.

Apple'a büyük şok! Amerikalılar iPhone'u bırakıp Android'e geçiyor | Piyasadaki en iyi Android telefonlar

Bu dönem aynı zamanda Apple´ın iPhone XR, XS ve XS Max modellerini piyasaya sürdüğü günlere denk geliyor.

Apple'a büyük şok! Amerikalılar iPhone'u bırakıp Android'e geçiyor | Piyasadaki en iyi Android telefonlar

PAZAR PAYI DÜŞÜYOR
Ekim 2018-Haziran 2019 arasında ise iPhoneX´ini satan kullanıcıların yüzde 26.2´si yine Android telefonlara geçti.

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