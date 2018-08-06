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Apple yanlışlıkla yeni iPhone X'i yayınladı

Apple'ın yeni iPhone modellerini tanıtacağı lansman tarihi yaklaştıkça, yeni iPhone modelleriyle ilgili sızıntı ve iddialar da giderek artıyor. İşte yeni iPhone modelleri ile ilgili bilmeniz gereken her şey...

6 Ağustos 2018 Pazartesi, 11:33:50
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Apple yanlışlıkla yeni iPhone Xi yayınladı

Geçtiğimiz hafta 1 trilyon dolar değere ulaşarak yeni bir rekora imza atan ABD merkezli teknolıji devi Apple yaptığı hata ile gündemde.

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Apple yanlışlıkla yeni iPhone Xi yayınladı

Apple'ın iPhone X Plus da dahil olmak üzere bu yıl üç yeni iphone modeli tanıtması bekleniyor. iPhone X Plus simgesi İOS 12'nin son beta sürümünde Guilherme Rambo tarafından keşfedildi. Söz konusu keşife bakılırsa cihaz şirketin TrueDepth kamera teknolojisini içermesi gereken uzun ve dar bir ekran sergiliyor.

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Apple yanlışlıkla yeni iPhone Xi yayınladı

Apple'ın yeni iPhone modellerini tanıtacağı lansman tarihi yaklaştıkça, yeni iPhone modelleriyle ilgili sızıntı ve iddialar da giderek artıyor.

İşte merakla beklenen yeni iPhone'lar ile ilgili gündeme gelen o iddialar...

Teknoloji meraklıları bir süredir Apple'In yeni akıllı telefon modelleri iPhone 9 ve iPhone X Plus'ı bekliyor. Bu telefonları piyasada görmek için biraz beklemeleri gerekse de ilk görüntüsü internete sızdı

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Apple yanlışlıkla yeni iPhone Xi yayınladı

ÇERÇEVE YARI YARIYA İNCELİYOR

9to5Mac'te yer alan iddiaya göre, Apple yeni modellerde 'Full Active LCD'ye yer verecek.

Bu da cihazların çerçevesinin yarıyarıya küçülerek 0.5 milimetreye ineceği anlamına geliyor

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Apple yanlışlıkla yeni iPhone Xi yayınladı

YENİ iPHONE X'LERİN FİYATLARI SIZDI

Geçtiğimiz haftalarda şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddialarda yeni iPhone modellerinin fiyatlarına da yer verildi.

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