Apple Türkiye’den iPhone indirimi (İndirimli iPhone fiyatları)

Apple 12 Eylül'de gerçekleştirdiği ve yeni iPhone modellerini tanıttığı lansman sonrası Türkiye'deki fiyatlarına yüzde 20'nin üzerinde zam yapmıştı. Şirket dün bu ürünlerinde yüzde 10'luk bir indirime gitti. İşte Apple'un yenilenen Türkiye fiyatları..

31 Ekim 2018 Çarşamba, 12:09:29 Güncelleme: 16:18:50
Apple Türkiye’den iPhone indirimi (İndirimli iPhone fiyatları)
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Apple Türkiye’den iPhone indirimi (İndirimli iPhone fiyatları)

12 Eylül'de iPhone Xs, Xs Max ve Xr'ı görücüye çıkaran Apple Türkiye'de sattığı bazı telefon modellerinin fiyatlarına zam yapmıştı.

Kurdaki artış nedeniyle yaklaşık yüzde 20 bandında yaşanan zam sonrası bu sefer Apple'dan indirim kararı geldi.

Apple Türkiye’den iPhone indirimi (İndirimli iPhone fiyatları)
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Apple Türkiye’den iPhone indirimi (İndirimli iPhone fiyatları)

Yeni modeller ise alıştığımızın aksine Türkiye pazarına hala gelmiş değil. Yeni iPhone'ların Türkiye fiyatları hala açıklanmış değil.

Apple Türkiye’den iPhone indirimi (İndirimli iPhone fiyatları)
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Apple Türkiye’den iPhone indirimi (İndirimli iPhone fiyatları)

ABD merkezli teknoloji devi dün bu ürünlerinde yüzde 10'luk bir indirime gitti.

İşte indirim sonrası yeni iPhone fiyatları...

Apple Türkiye’den iPhone indirimi (İndirimli iPhone fiyatları)
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Apple Türkiye’den iPhone indirimi (İndirimli iPhone fiyatları)

iPhone 8 (64 GB): (Eski fiyat) 6499 TL (Yeni fiyat) 5799 TL

Apple Türkiye’den iPhone indirimi (İndirimli iPhone fiyatları)
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Apple Türkiye’den iPhone indirimi (İndirimli iPhone fiyatları)

iPhone 8 (256 GB): (Eski fiyat) 7999 TL (Yeni fiyat) 7099 TL

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