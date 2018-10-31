Apple Türkiye’den iPhone indirimi (İndirimli iPhone fiyatları)
Apple 12 Eylül'de gerçekleştirdiği ve yeni iPhone modellerini tanıttığı lansman sonrası Türkiye'deki fiyatlarına yüzde 20'nin üzerinde zam yapmıştı. Şirket dün bu ürünlerinde yüzde 10'luk bir indirime gitti. İşte Apple'un yenilenen Türkiye fiyatları..
31 Ekim 2018 Çarşamba, 12:09:29 Güncelleme: 16:18:50
Apple Türkiye’den iPhone indirimi (İndirimli iPhone fiyatları)
Apple Türkiye’den iPhone indirimi (İndirimli iPhone fiyatları)
Apple Türkiye’den iPhone indirimi (İndirimli iPhone fiyatları)
Apple Türkiye’den iPhone indirimi (İndirimli iPhone fiyatları)
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