Apple tüm casus uygulamaları bir bir açıkladı! iPhone kullananlar dikkat, tüm bilgilerinizi çalıyor
Gelişen teknoloji beraberinde pek çok tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Sanal yollarla dolandırılmaz, özel hayatın gizliliğinin ihlali de bunların başında geliyor. ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, WWDC 2020 etkinliği kapsamında yeni mobil işletim sistemi iOS 14'ü görücüye çıkardı. iOS 14 birçok uygulamanın pano casusluğu yaptığını ortaya çıkardı. Apple, bu uygulamaları asla indirmemeniz konusunda uyarıyor.
14.07.2020 14:18
- Son Güncelleme: 14.07.2020 14:18
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