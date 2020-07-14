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Apple tüm casus uygulamaları bir bir açıkladı! iPhone kullananlar dikkat, tüm bilgilerinizi çalıyor

Gelişen teknoloji beraberinde pek çok tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Sanal yollarla dolandırılmaz, özel hayatın gizliliğinin ihlali de bunların başında geliyor. ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, WWDC 2020 etkinliği kapsamında yeni mobil işletim sistemi iOS 14'ü görücüye çıkardı. iOS 14 birçok uygulamanın pano casusluğu yaptığını ortaya çıkardı. Apple, bu uygulamaları asla indirmemeniz konusunda uyarıyor.

14.07.2020 14:18 - Son Güncelleme: 14.07.2020 14:18
Apple tüm casus uygulamaları bir bir açıkladı! iPhone kullananlar dikkat, tüm bilgilerinizi çalıyor

Apple tarafından düzenlenen WWDC 2020 etkinliğinde tanıtılan iOS 14, bazı uygulamaların pano casusluğu yaptığını ortaya çıkardı.

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Apple tüm casus uygulamaları bir bir açıkladı! iPhone kullananlar dikkat, tüm bilgilerinizi çalıyor

iOS 14'le gelen yeniliklerden biri sayesinde ortaya çıkan pano casusluğu, iOS 14'ün kullanıcıya gönderdii bildirimler sayesinde keşfedildi.

Apple tüm casus uygulamaları bir bir açıkladı! iPhone kullananlar dikkat, tüm bilgilerinizi çalıyor

Bahsi geçen özellik sayesinde, ABD'li bir vatandaş, büyük bir sosyal medya platformuna dava açtı.

Apple tüm casus uygulamaları bir bir açıkladı! iPhone kullananlar dikkat, tüm bilgilerinizi çalıyor

9to5mac'te yer alan habere göre, pano casusluğu yapan uygulamalardan biri olan LinkedIn mahkemeye verildi. Adam Bauer isimli kullanıcı, iPhone ve iPad cihazlarında, uygulamanın habersiz bir şekilde veri kopyaladığı gerekçesiyle LinkedIn'e dava açtı.

Apple tüm casus uygulamaları bir bir açıkladı! iPhone kullananlar dikkat, tüm bilgilerinizi çalıyor

iPhone'larda pano casusluğu yapan uygulamalar şunlar...

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