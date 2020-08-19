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ABD'nin casuslukla suçladığı TikTok'un talibi CIA! Gizli tehlike de gün yüzüne çıktı: Kamera kapalıyken bile...

Dünyanın en popüler kısa video uygulamalarından TikTok tartışmaları da beraberinde getiriyor. Geride bıraktığımız hafta TikTok uygulamasının sahibi Çinli teknoloji şirketi ByteDance'in ABD'deki operasyonlarını elden çıkarmasına yönelik bir kararname yayınlayan Donald Trump şirkete 90 gün süre vermişti. TikTok'a talip olan ise CIA tarafından kurulan Oracle firması oldu. Öte yandan TikTok pek çok araştırmanın kaynağı olmayı da sürdürüyor. Son olarak ortaya çıkarılan bir araştırma raporunda uygulamanın cihazınızın tüm bilgilerini topladığı, cihazın bağlı olduğu ağa dair Wi-Fi bilgileri depoladığı kısacası size özel her veriyi kaydettiği belirtildi.

19.08.2020 09:36 - Son Güncelleme: 19.08.2020 09:36
ABD'nin casuslukla suçladığı TikTok'un talibi CIA! Gizli tehlike de gün yüzüne çıktı: Kamera kapalıyken bile...

TikTok'un sahibi Çin merkezli çok uluslu internet teknolojileri şirketi ByteDance'a, ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz hafta ByteDance'e TikTok'un ABD operasyonlarını satması için 90 gün süre vermişti.

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ABD'nin casuslukla suçladığı TikTok'un talibi CIA! Gizli tehlike de gün yüzüne çıktı: Kamera kapalıyken bile...

Financial Times'ın haberine göre, Oracle da TikTok'un ABD operasyonlarını satın alma yarışına katıldı. Gazete görüşmelerde Oracle'ın TikTok'un ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki operasyonlarını satın almayı amaçladığını yazdı.

ABD'nin casuslukla suçladığı TikTok'un talibi CIA! Gizli tehlike de gün yüzüne çıktı: Kamera kapalıyken bile...

Financial Times'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Oracle'ın ByteDance'da hisse sahibi olan aralarında General Atlantic ve Sequoia Capital gibi şirketlerin bulunduğu bir grup ABD merkezli şirket ile bu konuda bir ön mutabakat sağladığı da belirtildi.

ABD'nin casuslukla suçladığı TikTok'un talibi CIA! Gizli tehlike de gün yüzüne çıktı: Kamera kapalıyken bile...

CIA TARAFINDAN KURULMUŞTU

Oracle şirketi 1977 yılında şu anda dünyanın en zengin insanlarından biri olan Larry Ellison tarafından kurulmuştu. CIA destekli olarak kurulan Oracle şirketi günümüzde dünyanın en büyük bilişim şirketlerinden birisi oldu.

ABD'nin casuslukla suçladığı TikTok'un talibi CIA! Gizli tehlike de gün yüzüne çıktı: Kamera kapalıyken bile...

Haberde ayrıca, TikTok ile teknoloji devi Microsoft'un ilgilendiği belirtilmiş olsa da, bu girişimin sonuçsuz kalabileceğine ilişkin öngörülerin arttığına işaret edildi. TikTok'la Microsoft'un yanı sıra Twitter'ın da ilgilendiği gündeme gelmişti.

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