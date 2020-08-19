ABD'nin casuslukla suçladığı TikTok'un talibi CIA! Gizli tehlike de gün yüzüne çıktı: Kamera kapalıyken bile...
Dünyanın en popüler kısa video uygulamalarından TikTok tartışmaları da beraberinde getiriyor. Geride bıraktığımız hafta TikTok uygulamasının sahibi Çinli teknoloji şirketi ByteDance'in ABD'deki operasyonlarını elden çıkarmasına yönelik bir kararname yayınlayan Donald Trump şirkete 90 gün süre vermişti. TikTok'a talip olan ise CIA tarafından kurulan Oracle firması oldu. Öte yandan TikTok pek çok araştırmanın kaynağı olmayı da sürdürüyor. Son olarak ortaya çıkarılan bir araştırma raporunda uygulamanın cihazınızın tüm bilgilerini topladığı, cihazın bağlı olduğu ağa dair Wi-Fi bilgileri depoladığı kısacası size özel her veriyi kaydettiği belirtildi.
19.08.2020 09:36
- Son Güncelleme: 19.08.2020 09:36
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