Yusuf Yazıcı'nın çapraz bağları kopmuştu! Takımı Lille'den flaş hamle

Fransa Birinci Ligi ekiplerinden Lille forması giyen milli yıldızımız Yusuf Yazıcı, takımının Monaco ile oynadığı maçta sakatlanmıştı. Çapraz baş sakatlığı yaşayan Yusuf Yazıcı sezonu kapatmıştı. Yaşanan bu sakatlık sonrası Yusuf'un takımı Lille'den flaş bir hamle gelebilir.

26.12.2019 12:18 - Son Güncelleme: 26.12.2019 12:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





