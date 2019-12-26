Yusuf Yazıcı'nın çapraz bağları kopmuştu! Takımı Lille'den flaş hamle
Fransa Birinci Ligi ekiplerinden Lille forması giyen milli yıldızımız Yusuf Yazıcı, takımının Monaco ile oynadığı maçta sakatlanmıştı. Çapraz baş sakatlığı yaşayan Yusuf Yazıcı sezonu kapatmıştı. Yaşanan bu sakatlık sonrası Yusuf'un takımı Lille'den flaş bir hamle gelebilir.
26.12.2019 12:18
- Son Güncelleme: 26.12.2019 12:23
Sezon başında 16.5 milyon Euro karşılığında Trabzonspor'dan Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı, talihsiz bir sakatlık yaşayarak futbolseverleri üzdü.
Genç futbolcu Monaco ile oynadıkları mücadelede sakatlanmış, kulüpten yapılan açıklamada da çapraz bağlarının koptuğu ifade edilmişti.
Milli futbolcunun bu sakatlık sonrası ameliyat edileceği bildirildi. Yusuf'un iyileşme sürecinin sezon sonunu bulacağı kaydedilirken, A Milli Takım'ın EURO 2020'de genç yıldızdan faydalanmasının zor olduğu belirtildi.
Yusuf Yazıcı'nın sakatlığı Fransızlarda da şok etkisi yarattı. Zira Fransa Ligue 1'de geçtiğimiz haftalarda da Olympique Lyon forması giyen Depay ile Adelaine'in aynı maçta çapraz bağlarının kopması tartışmalara yol açtı.
YENİ BİR İDDİA ORTAYA ATILDI
Fotomaç'ın haberine göre; Fransız basınından La Voix du Nord adlı site, Yusuf Yazıcı'nın sakatlığını manşetine taşıyarak dikkat çeken bir iddiayı paylaştı.