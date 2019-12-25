Yusuf Yazıcı tedavisini açıkladı! "Kara lahana, mısır ekmeği ve..."
Çapraz bağındaki kopma nedeniyle sezonu kapatan milli futbolcu Yusuf Yazıcı tedavisi öncesinde Trabzon'da ailesiyle vakit geçiriyor. Sosyal medya hesabından anneanne ve babaannesiyle fotoğrafını paylaşan yıldız futbolcu, "Aile hekimlerime muayene oldum. Yoğun bir kara lahana, mısır ekmeği ve kemik suyu tedavisi uygulamayı uygun gördüler." ifadelerini kullandı. İşte o paylaşım...
25.12.2019 20:38
- Son Güncelleme: 25.12.2019 20:39
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