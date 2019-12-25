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Yusuf Yazıcı tedavisini açıkladı! "Kara lahana, mısır ekmeği ve..."

Çapraz bağındaki kopma nedeniyle sezonu kapatan milli futbolcu Yusuf Yazıcı tedavisi öncesinde Trabzon'da ailesiyle vakit geçiriyor. Sosyal medya hesabından anneanne ve babaannesiyle fotoğrafını paylaşan yıldız futbolcu, "Aile hekimlerime muayene oldum. Yoğun bir kara lahana, mısır ekmeği ve kemik suyu tedavisi uygulamayı uygun gördüler." ifadelerini kullandı. İşte o paylaşım...

25.12.2019 20:38 - Son Güncelleme: 25.12.2019 20:39
Yusuf Yazıcı tedavisini açıkladı! Kara lahana, mısır ekmeği ve...

Çapraz bağındaki kopma nedeniyle sezonu kapatan milli futbolcu Yusuf Yazıcı tedavisi öncesinde Trabzon'da ailesiyle vakit geçiriyor.

Yusuf Yazıcı tedavisini açıkladı! Kara lahana, mısır ekmeği ve...

Futbol hayatını Fransa'nın Lille takımında sürdüren Yusuf Yazıcı sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Yusuf Yazıcı tedavisini açıkladı! Kara lahana, mısır ekmeği ve...

Trabzon'daki köyünde dinlenen Yusuf, babaannesi ve anneannesi ile birlikte çekilmiş iki fotoğrafını paylaşarak, "Aile hekimlerime muayene oldum. Yoğun bir kara lahana, mısır ekmeği ve kemik suyu tedavisi uygulamayı uygun gördüler. Anneannem Babaannem" ifadelerini kullandı.

Yusuf Yazıcı tedavisini açıkladı! Kara lahana, mısır ekmeği ve...

Yusuf Yazıcı'nın bu paylaşımı kısa sürede büyük beğeni aldı.

Yusuf Yazıcı tedavisini açıkladı! Kara lahana, mısır ekmeği ve...

Milli futbolcunun cumartesi günü İtalya'ya giderek ameliyat olacağı açıklanmıştı.

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