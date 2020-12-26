Yılın son derbisi öncesi nefesler tutuldu! İşte Trabzonspor - Galatasaray maçının 11'leri
Süper Lig'de Trabzon ile G.Saray kozlarını paylaşacak. Abdullah Avcı ile büyük bir ivme yakalayan Fırtına ezeli rakibini yenerek zirveye bir adım daha yaklaşmak ve şampiyonluk yarışına tutunmak istiyor. İşte nefesleri kesecek yılın son derbisi öncesi sahaya çıkması beklenen ilk 11'ler...
26.12.2020 10:25
- Son Güncelleme: 26.12.2020 10:25
GÖZLER HUGO'DA
Avcı son haftaların başarılı ismi Vitor Hugo'ya çok güveniyor. Sambacı savunmadaki görevinin yanı sıra duran toplarda ileriye çıkıp gol arayacak.
İSTANBUL TAKIMLARINA KARŞI İLK PEŞİNDE
Trabzon bu sezon İstanbul takımlarını yenemedi. Beşiktaş, F.Bahçe, Başakşehir ve Kasımpaşa'ya kaybeden Fırtına bugün bir ilk peşinde.
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