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Yılın son derbisi öncesi nefesler tutuldu! İşte Trabzonspor - Galatasaray maçının 11'leri

Süper Lig'de Trabzon ile G.Saray kozlarını paylaşacak. Abdullah Avcı ile büyük bir ivme yakalayan Fırtına ezeli rakibini yenerek zirveye bir adım daha yaklaşmak ve şampiyonluk yarışına tutunmak istiyor. İşte nefesleri kesecek yılın son derbisi öncesi sahaya çıkması beklenen ilk 11'ler...

26.12.2020 10:25 - Son Güncelleme: 26.12.2020 10:25
Yılın son derbisi öncesi nefesler tutuldu! İşte Trabzonspor - Galatasaray maçının 11'leri

Süper Lig'in 15. haftası dev derbiye sahne oluyor. Tüm Türkiye'nin gözlerinin çevrileceği karşılaşmada Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Zorlu karşılaşma öncesi her iki takımda da eksikler bulunuyor.

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Yılın son derbisi öncesi nefesler tutuldu! İşte Trabzonspor - Galatasaray maçının 11'leri

TRABZONSPOR CEPHESİ

'BU MAÇ FARKLI'
Fırtına'nın başında ilk derbisine çıkacak olan Abdullah Avcı futbolculara "Galatasaray maçı farklı olmalı. Bu derbiyi kazanırsak önümüze çok daha güçlü bakacağız" dedi.

Yılın son derbisi öncesi nefesler tutuldu! İşte Trabzonspor - Galatasaray maçının 11'leri

ABDÜLKADİR YOK
Hastalığı geçmeyen Abdülkadir Ömür derbide yok. Ağrıları bulunan Ekuban'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

Yılın son derbisi öncesi nefesler tutuldu! İşte Trabzonspor - Galatasaray maçının 11'leri

GÖZLER HUGO'DA
Avcı son haftaların başarılı ismi Vitor Hugo'ya çok güveniyor. Sambacı savunmadaki görevinin yanı sıra duran toplarda ileriye çıkıp gol arayacak.

İSTANBUL TAKIMLARINA KARŞI İLK PEŞİNDE
Trabzon bu sezon İstanbul takımlarını yenemedi. Beşiktaş, F.Bahçe, Başakşehir ve Kasımpaşa'ya kaybeden Fırtına bugün bir ilk peşinde.

Yılın son derbisi öncesi nefesler tutuldu! İşte Trabzonspor - Galatasaray maçının 11'leri

GALATASARAY CEPHESİ

ASLAN TERİMSİZ
PFDK'nın 5 maç ceza verdiği Terim derbide takımın başında olamayacak. Futbolcular aralarında yaptıkları konuşmada "Derbiyi hocamız için kazanmalıyız" görüşünde birleşti.

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