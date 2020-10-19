Yıldız futbolcudan gündemi sallayan sözler: Onların formasına giyeceğime hapse girerim

Ancak unutulmaz sözler sadece Fatih Terim'e ait değil.

RIDVAN DİLMEN

"Türkiye'de benim kaliteme yaklaşan bir futbolcu göremiyorum. Ancak Barcelona'nın Arjantinli oyuncusu Messi bana benziyor. Messi ilerde benim gibi olabilir. Zidane'ın en büyük özelliği; arkada gözü vardı. Top gelmeden karar verirdi. Oğuzhan da öyle. Topu aldıktan sonra karar veriyor. Bu da tecrübe kazandıkça olacaktır. Bir de korkak. Kramponu gördü mü korkuyor. Bu da genç olduğu için"