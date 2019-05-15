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Yeni 4 Eylül Stadyumu Akhisarspor - Galatasaray maçına hazır!

Bu akşam Sivas'ta Akhisarspor ile Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde karşı karşıya gelecek. Türkiye maçı atv ekranlarından takip edecek. Nefes kesecek final mücadelesi için Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda hazırlıklar tamamlandı. İşte Akhisarspor - Galatasaray maçı öncesi Sivas'tan son görüntüler...

15.05.2019 09:40 - Son Güncelleme: 15.05.2019 09:40
Yeni 4 Eylül Stadyumu Akhisarspor - Galatasaray maçına hazır!

Sivas'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda Akhisarspor ile Galatasaray arasında oynanacak final maçının heyecanı yaşanıyor. Müsabakanın oynanacağı Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda hazırlıklar tamamlandı.

Yeni 4 Eylül Stadyumu Akhisarspor - Galatasaray maçına hazır!

Galatasaray ila Akhisarspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı 27 bin 532 seyirci kapasiteli Yeni 4 Eylül Stadyumu maça hazır.

Yeni 4 Eylül Stadyumu Akhisarspor - Galatasaray maçına hazır!

Stadyumdaki bazı bölümlerde kriterlere uygun düzenlemeler yapıldı.

Yeni 4 Eylül Stadyumu Akhisarspor - Galatasaray maçına hazır!

Akhisarspor ve Galatasaray taraftarlarına eşit olarak yer ayrılan stadyum her iki takımın bayraklarıyla süslendi.

Yeni 4 Eylül Stadyumu Akhisarspor - Galatasaray maçına hazır!

Yeni 4 Eylül Stadyumu Müdürü Fatih Şimşek ise "sultan şehir" Sivas'ta ilk defa büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını ifade etti.

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