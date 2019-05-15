Yeni 4 Eylül Stadyumu Akhisarspor - Galatasaray maçına hazır!
Bu akşam Sivas'ta Akhisarspor ile Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde karşı karşıya gelecek. Türkiye maçı atv ekranlarından takip edecek. Nefes kesecek final mücadelesi için Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda hazırlıklar tamamlandı. İşte Akhisarspor - Galatasaray maçı öncesi Sivas'tan son görüntüler...
15.05.2019 09:40
- Son Güncelleme: 15.05.2019 09:40
Sivas'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda Akhisarspor ile Galatasaray arasında oynanacak final maçının heyecanı yaşanıyor. Müsabakanın oynanacağı Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda hazırlıklar tamamlandı.
Galatasaray ila Akhisarspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı 27 bin 532 seyirci kapasiteli Yeni 4 Eylül Stadyumu maça hazır.
Stadyumdaki bazı bölümlerde kriterlere uygun düzenlemeler yapıldı.
Akhisarspor ve Galatasaray taraftarlarına eşit olarak yer ayrılan stadyum her iki takımın bayraklarıyla süslendi.
Yeni 4 Eylül Stadyumu Müdürü Fatih Şimşek ise "sultan şehir" Sivas'ta ilk defa büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını ifade etti.