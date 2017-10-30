Yazarlardan Alanyaspor-Beşiktaş maçı yorumları

Bu sıcağa kar dayanmaz | Rıdvan Dilmen

Hafta içi konuşmalarıyla gündem yeşil sahanın dışında çıkmıştı Beşiktaş'ta.

Bir gerçek vardı ki 4 maçtır kazanamayan, rakibiyle puan kaybının artmasını istemeyen bir takım konumundasınız ve bir puan kaybı gardını iyice düşürebilirdi.

Gol zor gelse de "Bu sıcağa kar dayanmaz" dedirttiler. Quaresma ve Babel...

Arzulu oynamaya başladılar, etkili oldular.

Necip pas hatası yapıp topu taca atınca Quaresma alkışlayarak oyunda tutmaya çalıştı onu. Normal portresinden daha farklı...

İkisi de çok istekliydi. Ortalar geldi, şut attılar.

Takımı maçın içinde tutan, forse eden bu ikiliydi.

Gökhan Gönül kariyerinin en vasat oyunlarından birini geçirdi. Hazır değil çünkü...

Adriano'nun güzel ortasına Negredo resmen kafa şutu attı. Ben buna şut derim, vole gibi gitti. Kritik bir dakikada gelince dönüşü de olmadı. Tam köprüdeydi Beşiktaş, kazandı ve "Ben de varım" dedi. Haftaya yine deplasmana gideceksin çünkü... Kendisi için çok moral verici bir an oldu.