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Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu belirledi! Fenerbahçe mi Galatasaray mı?

Süper Lig'de bu sezon ilk 12 haftayı yalnızca birer yenilgi ve mağlubiyetle kapatan Fenerbahçe ile Galatasaray, şampiyonluk yolunda kıyasıya bir rekabet içerisine girdiler. Avrupa liglerinde takımların mevcut form ve kadro seviyeleri üzerinden analiz yapan Euro Club İndex, Süper Lig'in şampiyonunu belirledi. İşte 2 puan farkla önde olacağı öngörülen o takım ve detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Kasım 2023, 11:59 Güncelleme 24 Kasım 2023, 11:59
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu belirledi! Fenerbahçe mi Galatasaray mı? 1

Avrupa liglerinde takımların mevcut form - kadro durumlarını analiz ederek şampiyon takım ve küme düşecek takımlarla ilgili veriler ortaya koyan yapan Euro Club Index sitesi, Süper Lig için çarpıcı bir tahmin yaptı.

Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu belirledi! Fenerbahçe mi Galatasaray mı? 2

M. CITY'DEN 8 PUANLIK FARK

Euro Club Index verilerine göre Premier Lig'de Manchester City 88 puanla şampiyonluğa ulaşacak. Liverpool ise 80 puanla 2. sırada kalacak.

Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu belirledi! Fenerbahçe mi Galatasaray mı? 3

Bundesliga'da ise 85 puana ulaşan Bayern Münih ipi göğüsleyecek. Sezona iddialı bir başlangıç yapan Leverkusen ise 77 puan toplayacak.

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