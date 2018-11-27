Wesley Sneijder konuştu: Galatasaray'a mutlaka döneceğim

Katar Ligi takımlarından Al Gharafa forması giyen Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, Beyaz TV'de yayınlanan spor programına özel açıklamalarda bulundu. Hollandalı yıldız, bir gün mutlaka Galatasaray'a döneceğini söyledi.

27 Kasım 2018 Salı, 11:30:15 Güncelleme: 11:30:48
Wesley Sneijder konuştu: Galatasaraya mutlaka döneceğim

Türkiye'den ayrıldığımdan bu yana taraftarı, kulübü ve ülkeyi özlüyorum. Kalbim hala sarı kırmızı. Benim halkkımda konuşulması harika. Ben de taraftarı özlüyorum. Galatasaray ve taraftarı hala kalbimde.

Wesley Sneijder konuştu: Galatasaraya mutlaka döneceğim

Bir gün teknik direktör ya da futbolcu olarak Galatasaray'a döneceğim. İnşallah Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olur.

Wesley Sneijder konuştu: Galatasaraya mutlaka döneceğim

Galatasaray'a geri döneceğim. Fatih Terim'e minnettarım. Beni Galatasaray'a transfer eden Fatih Terim'dir. Onunla çok iyi ilişkimiz var.

Wesley Sneijder konuştu: Galatasaraya mutlaka döneceğim

ultrAslan dünyanın en iyi taraftarı. Yaptığı işleri beğeniyorum. Hala Youtube'dan ailemle birlikte videolarını izliyoruz. Hala kalbimdeler.

Wesley Sneijder konuştu: Galatasaraya mutlaka döneceğim
Wesley Sneijder konuştu: Galatasaraya mutlaka döneceğim
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