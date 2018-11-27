Wesley Sneijder konuştu: Galatasaraya mutlaka döneceğim

Wesley Sneijder konuştu: Galatasaray'a mutlaka döneceğim
Katar Ligi takımlarından Al Gharafa forması giyen Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, Beyaz TV'de yayınlanan spor programına özel açıklamalarda bulundu. Hollandalı yıldız, bir gün mutlaka Galatasaray'a döneceğini söyledi.
27 Kasım 2018 Salı, 11:30:15
Güncelleme: 11:30:48
Türkiye'den ayrıldığımdan bu yana taraftarı, kulübü ve ülkeyi özlüyorum. Kalbim hala sarı kırmızı. Benim halkkımda konuşulması harika. Ben de taraftarı özlüyorum. Galatasaray ve taraftarı hala kalbimde.
Bir gün teknik direktör ya da futbolcu olarak Galatasaray'a döneceğim. İnşallah Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olur.
Galatasaray'a geri döneceğim. Fatih Terim'e minnettarım. Beni Galatasaray'a transfer eden Fatih Terim'dir. Onunla çok iyi ilişkimiz var.
ultrAslan dünyanın en iyi taraftarı. Yaptığı işleri beğeniyorum. Hala Youtube'dan ailemle birlikte videolarını izliyoruz. Hala kalbimdeler.