Wanda Nara'dan Mauro Icardi itirafı! "Mayıs ayında..."

Wanda Nara, Arjantin'in Gente dergisine röportaj verdi. Arjantinli TV yıldızı Wanda Nara eşi Mauro Icardi, sağlık durumu ve çocuklarıyla ilgili konuştu.
İşte o sözler...
PARAYA ÇOK DEĞER VERİRİM
"Paraya çok değer veririm. Çok bilinçliyim, beş çocuk annesiyim. Başka bir deyişle, kazandığım için harcıyorum ve sevdiğim şeylere harcıyorum, ama çok iyi yatırımlar yaptım ve çocuklarımın bunun için bana teşekkür edeceğine inanıyorum."
"Çocuklarımla çok gurur duyuyorum. Çalışmadan da yaşayabilirdim. Fedakarlıklarımdan, çalışkanlıklarımdan da gurur duyuyorum.