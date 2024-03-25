Wanda Nara'dan Mauro Icardi itirafı! "Mayıs ayında..."

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PARAYA ÇOK DEĞER VERİRİM

"Paraya çok değer veririm. Çok bilinçliyim, beş çocuk annesiyim. Başka bir deyişle, kazandığım için harcıyorum ve sevdiğim şeylere harcıyorum, ama çok iyi yatırımlar yaptım ve çocuklarımın bunun için bana teşekkür edeceğine inanıyorum."