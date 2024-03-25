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Wanda Nara'dan Mauro Icardi itirafı! "Mayıs ayında..."

Galatasaray'da gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Mauro Icardi, Wanda Nara ile olan birlikteliği ile de sık sık adından söz ettiriyor. Yıldız futbolcunun eşi, Arjantin'in en ünlü dergilerinden birine flaş bir röportaj verdi. İşte Nara'nın Icardi ile ilgili söylediği o sözler...

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Giriş Tarihi 25 Mart 2024, 15:13 Güncelleme 25 Mart 2024, 15:13
Wanda Nara’dan Mauro Icardi itirafı! Mayıs ayında... 1

Wanda Nara, Arjantin'in Gente dergisine röportaj verdi. Arjantinli TV yıldızı Wanda Nara eşi Mauro Icardi, sağlık durumu ve çocuklarıyla ilgili konuştu.

İşte o sözler...

Wanda Nara’dan Mauro Icardi itirafı! Mayıs ayında... 2

PARAYA ÇOK DEĞER VERİRİM

"Paraya çok değer veririm. Çok bilinçliyim, beş çocuk annesiyim. Başka bir deyişle, kazandığım için harcıyorum ve sevdiğim şeylere harcıyorum, ama çok iyi yatırımlar yaptım ve çocuklarımın bunun için bana teşekkür edeceğine inanıyorum."

Wanda Nara’dan Mauro Icardi itirafı! Mayıs ayında... 3

"Çocuklarımla çok gurur duyuyorum. Çalışmadan da yaşayabilirdim. Fedakarlıklarımdan, çalışkanlıklarımdan da gurur duyuyorum.

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