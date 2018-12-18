Volkan Demirel'e 6 milyonluk doping! İşte futbolcuların milyonluk arabaları ( Volkan Demirel )
Futbolcuların arabaları dudak uçuklatan cinsten. Bu furyaya bir yenisi daha eklendi. Ersun Yanal'ın takımın başına geçmesiyle, takımdaki kaderi merak konusu olan Volkan Demirel'in yeni arabasının fiyatını duyanların ağzı açık kaldı. Başta Volkan Demirel olmak üzere Türk ve yabancı futbolcuların arabaları ve fiyatlarını sizler için derledik! İşte futbolcuların milyonluk oyuncakları...
18 Aralık 2018 Salı, 21:19:34
Güncelleme: 21:31:21
Fenerbahçe'nin başına Ersun Yanal'ın gelmesinden sonra kaderinin ne olacağı merak konusu olan Volkan Demirel, ses getiren bir hamlede bulundu. İşte o gelişme...
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Sarı-Lacivertli ekipte kadro dışı bırakılan Volkan Demirel'in kendisine 6 milyon liralık yeni bir araba aldığı öğrenildi.
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Takımda kadro dışı bırakılan oyuncular arasında takıma geri dönme şansı bulunan tek isim olan ve affedilmek için devre arasını bekleyen Volkan Demirel'in kendisini ödüllendirdiği ortaya çıktı.
Tecrübeli file bekçisi, kendisiyle ilgili kesin karar verilip takıma döndü de mi kendini ödüllendirdi bilinmez ama Volkan Demirel tam 1 milyon euroluk (yaklaşık 6 milyon lira) bir Rolls Royce aldı.
Hafta sonu geçici plaka ile kullandığı aracının direksiyonunda görülen Volkan Demirel'in, Rolls Royce'un Wraith Black Badge modelini tercih ettiği belirtildi.