Volkan Demirel'e 6 milyonluk doping! İşte futbolcuların milyonluk arabaları ( Volkan Demirel )

Futbolcuların arabaları dudak uçuklatan cinsten. Bu furyaya bir yenisi daha eklendi. Ersun Yanal'ın takımın başına geçmesiyle, takımdaki kaderi merak konusu olan Volkan Demirel'in yeni arabasının fiyatını duyanların ağzı açık kaldı. Başta Volkan Demirel olmak üzere Türk ve yabancı futbolcuların arabaları ve fiyatlarını sizler için derledik! İşte futbolcuların milyonluk oyuncakları...

18 Aralık 2018 Salı, 21:19:34 Güncelleme: 21:31:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





