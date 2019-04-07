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Vodafone İstanbul 14. Yarı Maratonu’na Kenya damgası

Vodafone İstanbul 14. Yarı Maratonu'nda hem erkekler hem de kadınlarda Kenyalı atletler şampiyonluğa ulaştı. Erkeklerde Benard Negno 59 dakika 56 saniyeyle birinci olurken, kadınlarda Ruth Chepngetich, 1 saat 5 dakika 30 saniyeyle parkur rekoru kırarak ipi göğüsledi.

07.04.2019 13:31 - Son Güncelleme: 07.04.2019 13:34
Vodafone İstanbul 14. Yarı Maratonu’na Kenya damgası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Vodafone İstanbul 14. Yarı Maratonu'nda şampiyonlar belli oldu.

Vodafone İstanbul 14. Yarı Maratonu’na Kenya damgası

Erkeklerde Kenyalı Benard Negno 59 dakika 56 saniyelik derecesiyle şampiyonluğa ulaştı. Kadınlarda da şampiyon yine bir başka Kenyalı atlet oldu.

Vodafone İstanbul 14. Yarı Maratonu’na Kenya damgası

Ruth Chepngetich, 1 saat 5 dakika 30 saniyelik derecesiyle kadınlarda şampiyonluğa ulaşırken, bu süre aynı zamanda kadınlarda parkur rekoru olarak da dikkat çekti.

Vodafone İstanbul 14. Yarı Maratonu’na Kenya damgası

Erkeklerde ikinciliği 59 dakika 58 saniyelik derecesiyle Ethiyopyalı Abayneh Degu, üçüncülüğü ise 1 saat 1 saniyelik derecesiyle Kenyalı Hillary Kipchumba elde etti. Kadınlarda ikinciliği 1 saat 6 dakika 33 saniyeyle Kenyalı Dorcas Tuitoek, üçüncülüğü ise 1 saat 6 dakika 45 saniyelik derecesiyle Ethiyopyalı Helen Tola elde etti.

Vodafone İstanbul 14. Yarı Maratonu’na Kenya damgası

ALİ KAYA 6., ARAS KAYA 12. OLDU
Yarı maratonda yarışan Türk atletlerin de dereceleri merak konusuydu.

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