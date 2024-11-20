Victor Osimhen’de %50 formülü! Napoli kabul ederse Galatasaray 35 milyon Euro ödeyecek

Milli araya Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde çok iyi bir konumda giren Galatasaray'da gündemin birinci maddesi Victor Osimhen...

Sarı-Kırmızılılar sezon başında Napoli'den kiralanan ve performansıyla taraflı tarafsız herkesi kendisine hayran bırakan Nijeryalı yıldızın bonservisini almak için çalışmalar yapıyor.