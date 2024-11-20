Victor Osimhen’de %50 formülü! Napoli kabul ederse Galatasaray 35 milyon Euro ödeyecek

Milli araya Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde çok iyi bir konumda giren Galatasaray'da gündemin birinci maddesi Victor Osimhen...
Sarı-Kırmızılılar sezon başında Napoli'den kiralanan ve performansıyla taraflı tarafsız herkesi kendisine hayran bırakan Nijeryalı yıldızın bonservisini almak için çalışmalar yapıyor.
ÇOK TİTİZ ÇALIŞILIYOR
Yönetim Napoli'yi ikna edebilmek için birden fazla formül üzerinde duruyor. Sponsorluk görüşmelerini büyük bir titizlikle yürüten Sarı-Kırmızılılar ayrıca taksitli ödeme planıyla ilgili de çalışmalar yapıyor.