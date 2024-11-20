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Victor Osimhen'de %50 formülü! Napoli kabul ederse Galatasaray 35 milyon Euro ödeyecek

Sponsor desteği ve taksitli ödeme gibi planlarla ilgili çok titiz çalışmalar yapan Sarı-Kırmızılı yönetimin 'yüzde 50' formülü üzerinde de durduğu belirtiliyor. Sezon sonu serbest kalma maddesini ödeyecek bir kulüp çıkmaması halinde Napoli'ye 'bonservisinin yarısı için' teklif yapılacağı ifade ediliyor.

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Giriş Tarihi :20 Kasım 2024 , 07:03 Güncelleme Tarihi :20 Kasım 2024 , 07:03
Victor Osimhen’de %50 formülü! Napoli kabul ederse Galatasaray 35 milyon Euro ödeyecek

Milli araya Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde çok iyi bir konumda giren Galatasaray'da gündemin birinci maddesi Victor Osimhen...

Victor Osimhen’de %50 formülü! Napoli kabul ederse Galatasaray 35 milyon Euro ödeyecek

Sarı-Kırmızılılar sezon başında Napoli'den kiralanan ve performansıyla taraflı tarafsız herkesi kendisine hayran bırakan Nijeryalı yıldızın bonservisini almak için çalışmalar yapıyor.

Victor Osimhen’de %50 formülü! Napoli kabul ederse Galatasaray 35 milyon Euro ödeyecek

ÇOK TİTİZ ÇALIŞILIYOR
Yönetim Napoli'yi ikna edebilmek için birden fazla formül üzerinde duruyor. Sponsorluk görüşmelerini büyük bir titizlikle yürüten Sarı-Kırmızılılar ayrıca taksitli ödeme planıyla ilgili de çalışmalar yapıyor.

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