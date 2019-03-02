Victor Moses ile yollar ayrılıyor! Chelse'dan Moses kararı...

Fenerbahçe'nin devre arasında Chelsea'den kiraladığı Victor Moses ile ilgili Ada basınından sürpriz bir iddia geldi. İngiliz devinin, 28 yaşındaki Nijeryalı yıldız ile ilgili kararını verdiği öne sürüldü.

02.03.2019 22:46 - Son Güncelleme: 02.03.2019 22:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





