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Victor Moses ile yollar ayrılıyor! Chelse'dan Moses kararı...

Fenerbahçe'nin devre arasında Chelsea'den kiraladığı Victor Moses ile ilgili Ada basınından sürpriz bir iddia geldi. İngiliz devinin, 28 yaşındaki Nijeryalı yıldız ile ilgili kararını verdiği öne sürüldü.

02.03.2019 22:46 - Son Güncelleme: 02.03.2019 22:53
Victor Moses ile yolllar ayrılıyor! Chelse'dan Moses kararı...

Fenerbahçe'nin devre arasında Chelsea'den kiraladığı Victor Moses ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Victor Moses ile yolllar ayrılıyor! Chelse'dan Moses kararı...

Nijeryalı futbolcu, devre arasında katıldığı sarı-lacivertli takımda kısa sürede gösterdiği etkili performansla taraftarın beğenisini kazanmıştı.

Victor Moses ile yolllar ayrılıyor! Chelse'dan Moses kararı...

İngiliz devinden 1,5 yıllığına kiralanan 28 yaşındaki sağ kanat, Fenerbahçe'nin 20. haftada Göztepe ile oynadığı ve 2-0 kazandığı karşılaşmada sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetmişti.

Victor Moses ile yolllar ayrılıyor! Chelse'dan Moses kararı...

Moses, Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'la oynadığı ve 3-2 kazandığı karşılaşmada takımına galibiyeti getiren golü kaydederek takımının 3 puanı kazanmasında önemli bir rol oynadı.

Victor Moses ile yolllar ayrılıyor! Chelse'dan Moses kararı...

Sarı-lacivertli formayla performansı günden güne artan Moses ile ilgili İngiltere'de yayın yapan Daily Star gazetesinden flaş bir iddia ortaya atıldı.

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