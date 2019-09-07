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Vedat Muriç Çekya maçında gol attı, taraftar çıldırdı! 'Türkiye'nin en iyi forveti Vedat Muriç'

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriç, sezona oldukça iyi bir başlangıç yaptı. Spor Toto Süper Lig'de ilk 3 maçta 2 gol atan Kosovalı golcü bu başarısına milli takımda da devam etti. Kosova'nın Çekya'yı 2-1 mağlup ettiği maçta gol atan Vedat Muriç, Fenerbahçe taraftarını coşturdu. Sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada Vedat Muriç'e büyük destek verdi. İşte Fenerbahçeli taraftarların Vedat Muriç ile ilgili paylaştığı o mesajlar...

07.09.2019 19:15 - Son Güncelleme: 07.09.2019 19:26
Vedat Muriç Çekya maçında gol attı, taraftar çıldırdı! 'Türkiye'nin en iyi forveti Vedat Muriç'

Fenerbahçe'nin Kosovalı santrforu Vedat Muriç gollerine devam ediyor.

Vedat Muriç Çekya maçında gol attı, taraftar çıldırdı! 'Türkiye'nin en iyi forveti Vedat Muriç'

25 yaşındaki futbolcu, ülkesinin Çekya'yı 2-1 yendiği maçta 1 gol atarak takımınn galibiyetinde büyük rol oynadı.

Vedat Muriç Çekya maçında gol attı, taraftar çıldırdı! 'Türkiye'nin en iyi forveti Vedat Muriç'

İşte sosyal medyada Vedat Muriç tepkileri...

Vedat Muriç Çekya maçında gol attı, taraftar çıldırdı! 'Türkiye'nin en iyi forveti Vedat Muriç'
Vedat Muriç Çekya maçında gol attı, taraftar çıldırdı! 'Türkiye'nin en iyi forveti Vedat Muriç'
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