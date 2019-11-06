VAR olmasaydı puan durumu ne olurdu? İşte Süper Lig'in 'VAR'sız lideri...

Süper Lig'de 10 hafta geride kaldı. Aytemiz Alanyaspor 19 puanla zirvedeki yerini koruyor. Aytemiz Alanyaspor'u Demir Grup Sivasspor, Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe takip ediyor. Son haftalarda yapılan hakem hataları ligin kaderini belirlemeye devam ediyor. Bu gelişmelerin ardından futbolseverlerin akıllarına" VAR olmasa puan durumu nasıl olurdu?" sorusu geldi. İşte cevabı...

06.11.2019 11:51 - Son Güncelleme: 06.11.2019 11:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





