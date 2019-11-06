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VAR olmasaydı puan durumu ne olurdu? İşte Süper Lig'in 'VAR'sız lideri...

Süper Lig'de 10 hafta geride kaldı. Aytemiz Alanyaspor 19 puanla zirvedeki yerini koruyor. Aytemiz Alanyaspor'u Demir Grup Sivasspor, Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe takip ediyor. Son haftalarda yapılan hakem hataları ligin kaderini belirlemeye devam ediyor. Bu gelişmelerin ardından futbolseverlerin akıllarına" VAR olmasa puan durumu nasıl olurdu?" sorusu geldi. İşte cevabı...

06.11.2019 11:51 - Son Güncelleme: 06.11.2019 11:55
VAR olmasaydı puan durumu ne olurdu? İşte Süper Lig'in 'VAR'sız lideri...

Süper Lig'de VAR sistemi çok tartışılıyor. VAR'ın uygulanması ve verilen kararlar, zaman zaman da VAR'ın kullanılması tartışma yaratırken Fanatik gazetesi, Süper Lig'de VAR olmasaydı nasıl bir puan durumu oluşacağını derledi. İşte VAR'sız puan durumu...

VAR olmasaydı puan durumu ne olurdu? İşte Süper Lig'in 'VAR'sız lideri...

Deniz Çoban'ın hazırladığı puan durumuna göre VAR kararlarının Süper Lig puan durumu üzerinde ne kadar etkin olduğu görülüyor.

VAR olmasaydı puan durumu ne olurdu? İşte Süper Lig'in 'VAR'sız lideri...

VAR sistemi olmasaydı, liderlik koltuğuna Alanyaspor yerine Sivasspor oturacaktı. Son sırada ise Kayserispor yerine Ankaragücü olacaktı.

VAR olmasaydı puan durumu ne olurdu? İşte Süper Lig'in 'VAR'sız lideri...

İŞTE 'VAR'SIZ PUAN DURUMU
*Parantez içinde yazanlar güncel puanları

VAR olmasaydı puan durumu ne olurdu? İşte Süper Lig'in 'VAR'sız lideri...

Demir Grup Sivasspor - 18 (18)

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