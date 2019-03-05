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Usta yorumcu Ahmet Çakar'dan şampiyonluk tahmini

Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Spor Toto Süper Lig'de süren şampiyonluk yarışı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çakar, Başakşehir'in Nisan ayında şampiyonluğunu ilan edeceğini iddia etti. İşte Ahmet Çakar'ın şampiyonluk kehaneti...

05.03.2019 14:26 - Son Güncelleme: 05.03.2019 14:26
Usta yorumcu Ahmet Çakar'dan şampiyonluk tahmini

Daha önce Başakşehir'in şampiyonluğu göğüsleyeceğini belirtmiştim. Bu kehanet ya da müneccimlik değil.

Usta yorumcu Ahmet Çakar'dan şampiyonluk tahmini

Gerek puan farkı gerekse kadro kalitesine baktığımızda Başakşehir o zaman da avantajlıydı, şimdi de çok avantajlı.

Usta yorumcu Ahmet Çakar'dan şampiyonluk tahmini

Başakşehir'in puan kaybettiği maçlara baktığımızda bile asla oyunu ve inisiyatifini rakip takıma kaptırmıyorlar.

Usta yorumcu Ahmet Çakar'dan şampiyonluk tahmini

Basit ve bireysel hatadan pek az gol yiyorlar. Üstelik mevkilerinde oynayan her oyuncu lig karması yapıldığında ilk ikiye girer.

Usta yorumcu Ahmet Çakar'dan şampiyonluk tahmini

Şu an için 8 puan fark var. Benim iddiam Başakşehir'in sadece şampiyon olacağı değil, ikinci sıradaki rakibine çift haneli bir puan farkı atacağıdır.

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