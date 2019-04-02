Ünlü teknik direktörden olay açıklama '2 tane hakemin ağzını burnunu...'

Türkiye, birbirinden ilginç teknik direktörlere ve onların hafızalara kazınan pek çok açıklamasına tanıklık etti. Maç sonlarında veya basın toplantılarında teknik adamlar bazen sinirli, bazen komik, bazen ilginç açıklamalar yaparak çok konuşuldu. İşte unutulmaz teknik direktör röportajlarından bazıları.