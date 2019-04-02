Ünlü teknik direktörden olay açıklama '2 tane hakemin ağzını burnunu...'
Türkiye'de futbol tarihi birbirinden ilginç konu ve açıklamalara tanıklık etti, edecek gibi de görünüyor. Şimdi takvim yapraklarını geriye sarıyoruz ve Türkiye'de pek çok takımı çalıştıran teknik direktörlerin birbirinden ilginç ve komik röportajlarına bir göz atıyoruz. Kiminin derdi hakemler, kiminin derdi eleştirmenler. Ama hepsi isyan halinde. İşte teknik direktörlerden unutulmaz açıklamalar...
02.04.2019 11:57
- Son Güncelleme: 02.04.2019 12:09
Türkiye, birbirinden ilginç teknik direktörlere ve onların hafızalara kazınan pek çok açıklamasına tanıklık etti. Maç sonlarında veya basın toplantılarında teknik adamlar bazen sinirli, bazen komik, bazen ilginç açıklamalar yaparak çok konuşuldu. İşte unutulmaz teknik direktör röportajlarından bazıları.
TOLUNAY KAFKAS / 2013 / FENERBAHÇE-TRABZONSPOR
2013 yılında Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'ye kaybetti. Maç sonu basın toplantısında Tolunay Kafkas bir muhabir ile tartışmaya girişince olanlar oldu. Tartışmanın nedeni ise muhabirin soru sorarken elini kaldırması.
'Hayır niye elini açıyosun. Sor işte, cevapta verdim sana. Niye elini kaldırıyosun.
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