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Ünal Karaman'dan sürpriz kadro! İşte Trabzonspor'un AEK maçı 11'i...

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan'ın AEK ekibiyle karşılaşan Trabzonspor, rakibini evinde konuk edecek. İlk maçı deplasmanda 3-1'lik skorla geçen bordo-mavili ekip evinde avantajını koruyarak gruplara kalmak istiyor. Hafta sonu ligde Fenerbahçe'ye konuk olacak olan Karadeniz Fırtınası'nda Ünal Karaman'ın AEK maçında rotasyon yapması bekleniyor. İşte Trabzonspor - AEK maçı 11'i...

29.08.2019 11:07 - Son Güncelleme: 29.08.2019 11:07
Ünal Karaman'dan sürpriz kadro! İşte Trabzonspor'un AEK maçı 11'i...

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın (29.08.2019 Perşembe) Yunanistan temsilcisi AEK'yi konuk edecek.

Ünal Karaman'dan sürpriz kadro! İşte Trabzonspor'un AEK maçı 11'i...

Medical Park Stadı'nda 20.30'da başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetecek. Müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Ünal Karaman'dan sürpriz kadro! İşte Trabzonspor'un AEK maçı 11'i...

Atina'da oynanan ilk karşılaşmadan 3-1 galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, yakaladığı avantajı değerlendirerek rakibi karşısında turu geçmeyi hedefliyor.

Ünal Karaman'dan sürpriz kadro! İşte Trabzonspor'un AEK maçı 11'i...

KAPALI GİŞE OYNANACAK
Bu sezon Avrupa'da Sparta Prag, Süper Lig'de de Yeni Malatyaspor'u konuk eden Trabzonspor, sahasındaki 3. maçını da kapalı gişe oynayacak.

Ünal Karaman'dan sürpriz kadro! İşte Trabzonspor'un AEK maçı 11'i...

İlk 2 karşılaşmada olduğu gibi biletleri tüketen bordo-mavili taraftarlar, Medical Park Stadı'nı yine dolduracak.

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