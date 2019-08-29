Ünal Karaman'dan sürpriz kadro! İşte Trabzonspor'un AEK maçı 11'i...
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan'ın AEK ekibiyle karşılaşan Trabzonspor, rakibini evinde konuk edecek. İlk maçı deplasmanda 3-1'lik skorla geçen bordo-mavili ekip evinde avantajını koruyarak gruplara kalmak istiyor. Hafta sonu ligde Fenerbahçe'ye konuk olacak olan Karadeniz Fırtınası'nda Ünal Karaman'ın AEK maçında rotasyon yapması bekleniyor. İşte Trabzonspor - AEK maçı 11'i...
29.08.2019 11:07
- Son Güncelleme: 29.08.2019 11:07
DİĞER GALERİLER