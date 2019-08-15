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UEFA Süper Kupa Liverpool'un | Liverpool:5 - Chelsea:4 Maç sonucu

İstanbul'daki tarihi gecede geçen sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi sahibi Chelsea, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. İlk yarıda 1-0 öne geçen maviler ikinci yarıda Mane'nin golüne engel olamadı ve 90 dakika 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Uzatmalarda karşılıklı atılan gollerle penaltılara taşınan dev mücadeleyi Liverpool kazandı ve Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

15.08.2019 00:45 - Son Güncelleme: 15.08.2019 00:49
UEFA Süper Kupa Liverpool'un | Liverpool:5 - Chelsea:4 Maç sonucu

İstanbul'daki tarihi gecede geçen sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi sahibi Chelsea, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi.

UEFA Süper Kupa Liverpool'un | Liverpool:5 - Chelsea:4 Maç sonucu

İlk yarıda 1-0 öne geçen maviler ikinci yarıda Mane'nin golüne engel olamadı ve 90 dakika 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Uzatmalarda karşılıklı atılan gollerle penaltılara taşınan dev mücadeleyi Liverpool kazandı ve Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

UEFA Süper Kupa Liverpool'un | Liverpool:5 - Chelsea:4 Maç sonucu

KARŞILAŞMADAN NOTLAR
İngiltere temsilcilerinin karşılaştığı UEFA Süper Kupa maçında Chelsea, Liverpool önünde ilk yarıyı 1-0 üstün bitirdi.

UEFA Süper Kupa Liverpool'un | Liverpool:5 - Chelsea:4 Maç sonucu

6. dakikada Salah'ın ceza alanına gönderdiği ortaya yükselen Matip'in kale sahası önünde yaptığı kafa vuruşunda top, kaleci Kepa'da kaldı.

UEFA Süper Kupa Liverpool'un | Liverpool:5 - Chelsea:4 Maç sonucu

11. dakikada Giroud'nun verdiği pasla ceza sahasına doğru hareketlenen Pedro, gol pozisyonuna girdi. Pedro'nun ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Adrian, topu kontrol etti.

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