UEFA Süper Kupa Liverpool'un | Liverpool:5 - Chelsea:4 Maç sonucu
İstanbul'daki tarihi gecede geçen sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi sahibi Chelsea, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. İlk yarıda 1-0 öne geçen maviler ikinci yarıda Mane'nin golüne engel olamadı ve 90 dakika 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Uzatmalarda karşılıklı atılan gollerle penaltılara taşınan dev mücadeleyi Liverpool kazandı ve Süper Kupa'yı müzesine götürdü.
15.08.2019 00:45
- Son Güncelleme: 15.08.2019 00:49
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