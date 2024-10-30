Türkiye’de hangi il hangi takımı tutuyor? Şehir şehir liste geldi: İşte en çok taraftarı olan kulüpler!

Dünyanın en çok izlenen spor dalı olan futbol, Türkiye'de de sporseverlerin bir numaralı tercihi olmaya devam ediyor. Süper Lig, her sezon heyecan dolu karşılaşmalara ev sahipliği yaparken, taraftarlar da kulüplerini desteklemek için büyük bir azim gösteriyor. Özel bir araştırma şirketinin gerçekleştirdiği kapsamlı bir çalışma Türkiye'nin taraftar haritasını ortaya koydu ve hangi şehirlerin hangi takımları desteklediğini belirledi.