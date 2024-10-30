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Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor? Şehir şehir liste geldi: İşte en çok taraftarı olan kulüpler!

Türkiye'nin farklı şehirlerinde hangi futbol takımlarının öne çıktığını gösteren ilginç bir harita belirlendi. Bu araştırma 81 ilde en fazla taraftarı bulunan kulüpleri ortaya koyuyor. İşte Türkiye genelinde en çok taraftarı olan kulüpler...

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Giriş Tarihi :30 Ekim 2024 , 14:43 Güncelleme Tarihi :30 Ekim 2024 , 14:43
Türkiye’de hangi il hangi takımı tutuyor? Şehir şehir liste geldi: İşte en çok taraftarı olan kulüpler!

Dünyanın en çok izlenen spor dalı olan futbol, Türkiye'de de sporseverlerin bir numaralı tercihi olmaya devam ediyor. Süper Lig, her sezon heyecan dolu karşılaşmalara ev sahipliği yaparken, taraftarlar da kulüplerini desteklemek için büyük bir azim gösteriyor. Özel bir araştırma şirketinin gerçekleştirdiği kapsamlı bir çalışma Türkiye'nin taraftar haritasını ortaya koydu ve hangi şehirlerin hangi takımları desteklediğini belirledi.

Türkiye’de hangi il hangi takımı tutuyor? Şehir şehir liste geldi: İşte en çok taraftarı olan kulüpler!

Galatasaray: Sarı-Kırmızılıların Hakimiyeti

Galatasaray, Türkiye'nin neredeyse her köşesinde geniş bir taraftar kitlesine sahip. İşte Galatasaray'ın öne çıktığı şehirler:

Adana
Adıyaman
Ağrı
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir

Türkiye’de hangi il hangi takımı tutuyor? Şehir şehir liste geldi: İşte en çok taraftarı olan kulüpler!

Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bolu

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