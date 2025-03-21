BÜLENT TİMURLENK-'Top bizi sevdi'nin fotoğrafı!

RAMS Park'taki ilk maça şu gözle baktım: Milli takım ne olursa olsun sahadaysa kazansın, hatta 2-3 farklı kazansın, işi Budapeşte'ye bırakmasın. Bu anlamsız Uluslar Ligi'nin zaten yoğun olan sezon fikstürüne bindirdiği yükü, esaslı takımlarla oynayarak bertaraf edebiliriz. Asıl meselemiz ise bu Milli Takım 24 yıldır gidemediği Dünya Kupası finallerine Montella yönetiminde gidecek bir kadro ve oyuna sahip mi? İlk soru ziyadesiyle cevabını buldu. Almanya ve Hollanda deplasmanlarında fark yemiş Macaristan'ı 3-1 devirip Budapeşte'ye gitmek Milli Takım için yeterli olmalı. A Lig hayırlı olsun, demek istiyorum. Formda bir kalecinin önünde Galatasaray'da kulübede olan Kaan ile başlamak bir tercih, Ferdi'nin yokluğunda bir başka sol bek yok deyip Eren ile başlamak başka bir tercihti. Montella, Samet'te ne buluyorsa bunun sahada karşılığını bir maç haricinde göremedik. Orta sahayı İnter, Benfica, forvet hattını Benfica, Galatasaray, Juventus ve Fenerbahçe ile kuruyorsanız daha fazla üretmeniz beklenir. Yanlış krampon seçimine kurban verdiğimiz futbolcular bir kenara Oğuz Aydın iki asistle bu takımın geleceği olduğunu gösterdi. Sakatlık üstüne sakatlık sonrası Fenerbahçe'de şans bulamadan milli forma altında şans bulan İsmail için sevindim. Macarlar geçişten bizden fazla hücum buldular. Kalede Uğurcan güven veriyorken forvet hattının böyle rakipler karşısında çok daha fazla atak sonlandırması gerektiği ortada... Oğuz yine çıkar mı sorusuna, yerine giren İrfan Can'ın golü "top bizi sevdi"nin fotoğrafı…

MUSTAFA ÇULCU-Hakem temaslı oyuna izin verdi Maça önde baskı ve ayağa isabetli pas oyunu ile başladık, erken bulduğumuz gole kadar Macaristan'ı çıkarmadık. Golden sonra anlamsızca geriye yaslanınca Macarlar öne çıkmaya başladılar ve beraberliği buldular. Hakan Çalhanoğlu odaklı oyunumuzda ilk yarıda önde Barış, Kerem, Kenan atletik oyuncularımız istenilen topları alamadılar. Macarlar ikinci yarıya derin savunma ağırlıklı başladı. Kontrataklarla gol aradılar. Kaliteli ve yetenekli oyunlarımızla kalabalık merkez savunmayı özellikle sağ kanat ortalarıyla arka arkaya gelen gollerle açmayı ve öne geçmeyi bildik. Çıkana kadar Oğuz sağda, Kenan solda çok etkiliydi.

Anlamlı bir galibiyetle rövanş ve tur için avantaj bizde. Slovak İvan Kruzliak, 40 yaşında elit hakem… Geçen hafta yönettiği Milan-Feyenoord Şampiyonlar Ligi son 16 maçında VAR'a gidip gelirken çok yoruldu. Verdiği vermediği majör kararlarda bir ara şuursuz kaldı. Maçın hemen başında Kenan-Bola pozisyonunda Kenan takılarak düşüyor penaltı yok devam kararı doğru. Sarısı olan Orkun'un 45+2'de Schafer'e yaptığı kontrolsüz hareketi net ikinci sarıdan kırmızıydı. Ligimizde olsaydı maçın hakemi yanmıştı ama Kruzliak, UEFA'nın maç yönetim tavsiyesine uydu bir 'tık' sabretti, kart göstermedi. 45+4'de Fiola-Orkun mücadelesinde teması hissettiği an Orkun kendini bırakıyor, penaltı söz konusu olamaz. Hakem temaslı oyuna izin verdi. Zaman zaman oyunun içinde kaldı. Nagy'nin 64'te Mert'e kontrolsüz hareketi sarının üst sınırıydı. Kırmızı verse 'hayır' diyemeyiz, o sarıda kaldı. 30 faul ve 4 sarı kartla oyunu tamamladı.

ONUR ÖZKAN- Doğruları bulunca Montella'nın maç önü planı biraz alışılmışın dışındaydı. Genellikle 3 merkez tercih eden Montella bu kez Arda'nın yokluğunda 4 hücumcudan oluşan bir 11 sahaya sürdü. Ancak Kenan orta saha özelliklerine sahip olmadığı için tahtada 4-2-3-1 olan diziliş 4-2-4'e döndü. İlk yarıda sahaya hiç doğru yerleşemedik. Dönen topları alamadık ve çok geçiş yedik. Samet ve bek arasındaki boşlukları çok iyi kullandı Macarlar. Önde değişmeli oynayan Kerem ve Barış da hiç top tutamayınca ortaya tatsız bir oyun çıktı.

Ancak devre arası Montella doğru hamleler yaptı. Kerem'in Galatasaray ve Benfica'dan alışkın olduğu forvet arkasına geçmesi ve Kenan'ın sola kaymasıyla doğru yerleşmeye başladık. Ardından da iki harika organizasyon ile iki gol bulduk.

İkinci devrenin en olumlu yanlarından birisi neredeyse hiç kale önü tehlikesi yaşamamamız oldu. Oğuz Aydın gecenin yıldızlarındandı. Müthiş bir potansiyel. Her maç daha da büyüyor. Harika bir maç çıkardı.

Kerem Aktürkoğlu artık bu takımın genç yeteneği değil, tecrübeli yıldızı ve liderlerinden birisi. İkinci yarı sahaya karakter koydu. Golü kadar asisti de güzeldi. Orkun, Abdülkerim, Uğurcan ve Hakan gecenin diğer iyi isimleriydi.

Sonuç olarak gelişmekte olan iyi bir takımı yenmeyi başardık. Eksiklerimiz var ama Montella ile takımın gerçekten çok iyi bir uyuma ve enerjiye sahip olduğunu düşünüyorum. Bence ikinci yarıdaki doğru oyunla bu skor rövanşta bize yetecektir.