Türkiye günlerce Ebru Gündeş'i konuştu (Futbolcuların eşleri ve sevgilileri)
Türkiye bir zamanlar bu aşkları konuştu. Oldukça aşina olduğumu futbolcu-şarkıcı, futbolcu-oyuncu, futbolcu model aşklarıydı onlarındaki. Tek farkları diğerlerinden biraz daha popüler oldular ve gündemi uzunca bir süre hem birliktelikleri hem de ayrılıkları ile meşgul ettiler. Ebru Gündeş'in aşkı da onlardan biriydi. Bu eski aşıklar sizleri çok şaşırtacak. İşte futbolcuların eski eşleri ve sevgilileri.
Türkiye günlerce bu aşkları konuştu. Kimisi birbirine çok yakıştırıldı, kimisinin nasıl tanıştıkları bile anlaşılamadı. Birçoğu geçmişte kalmış fakat hala akıllardan silinmeyen futbolcu aşklarını sizler için derledik. İçlerinden bazılarına şaşırmamak elde değil.
Bunlardan en yakın zamanda tanık olduğumuz aşk hikayesi Demet Özdemir ile Oğuzhan Özyakup aşkı. Demet Özdemir ile Oğuzhan Özyakup bir süre önce yollarını ayırmıştı.