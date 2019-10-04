Türk futbolunun en çok gol atan oyuncusu kim? İşte Türk futbolunda ilkler...

İlk Türk futbolcu Fuat Hüsnü Kayacan'dır

İstanbul'da futbolu İngilizlerden görerek merak salan Fuat Hüsnü Kayacan daha sonra arkadaşlarını ikna ederek ilk Türk futbol takımını kurmuştur. Black Stocking adı alan takım Rumlarla bir maç yapmış ve maçı 5-1 kaybetmiştir.