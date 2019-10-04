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Türk futbolunun en çok gol atan oyuncusu kim? İşte Türk futbolunda ilkler...

İlk Türk takımdan, ilk Türk futbolcuya, en çok gol atan futbolcudan, Avrupa'da ilk şampiyonluk takan takıma... Futbol, Anadolu'ya ilk defa 19. yüzyılın sonlarında, İstanbul ve İzmir gibi liman kentlerinde ticaret yapan İngilizler tarafından getirilmiştir. O gün bugündür, Türkiye toprakların yaşayan herkesin hayatında. İşte dünden bugüne Türk futbolunda ilkler ve bilmeniz gerekenler.

04.10.2019 16:26 - Son Güncelleme: 04.10.2019 16:35
Türk futbolunun en çok gol atan oyuncusu kim? İşte Türk futbolunda ilkler...

Türkiye'de ilk futbol maçı İzmir'de İngilizler arasında oynandı

Türk futbolunun en çok gol atan oyuncusu kim? İşte Türk futbolunda ilkler...

İlk Türk futbolcu Fuat Hüsnü Kayacan'dır

İstanbul'da futbolu İngilizlerden görerek merak salan Fuat Hüsnü Kayacan daha sonra arkadaşlarını ikna ederek ilk Türk futbol takımını kurmuştur. Black Stocking adı alan takım Rumlarla bir maç yapmış ve maçı 5-1 kaybetmiştir.

Türk futbolunun en çok gol atan oyuncusu kim? İşte Türk futbolunda ilkler...

İlk resmi Türk futbol takımı Galatasaray'dır

Türk futbolunun en çok gol atan oyuncusu kim? İşte Türk futbolunda ilkler...

Yurt dışında futbol maçı yapan ilk takım Galatasaray'dır. (1911)

Yurt dışında ilk galibiyet alan takım yine Galatasaray'dır.

Türk futbolunun en çok gol atan oyuncusu kim? İşte Türk futbolunda ilkler...

Türk milli takımının kuruluşu: 1923

Türk milli takımının ilk maçı; 26 ekim 1923'te İstanbul Taksim Stadı'nda Romanya ile oynanan maç 2-2 bitti.

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