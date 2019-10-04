Türk futbolunun en çok gol atan oyuncusu kim? İşte Türk futbolunda ilkler...
İlk Türk takımdan, ilk Türk futbolcuya, en çok gol atan futbolcudan, Avrupa'da ilk şampiyonluk takan takıma... Futbol, Anadolu'ya ilk defa 19. yüzyılın sonlarında, İstanbul ve İzmir gibi liman kentlerinde ticaret yapan İngilizler tarafından getirilmiştir. O gün bugündür, Türkiye toprakların yaşayan herkesin hayatında. İşte dünden bugüne Türk futbolunda ilkler ve bilmeniz gerekenler.
04.10.2019 16:26
- Son Güncelleme: 04.10.2019 16:35
DİĞER GALERİLER