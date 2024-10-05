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Trabzonspor'da hedef 2. galibiyet! İşte Hatayspor maçının muhtemel 11'i

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7'inci haftasında Hatayspor ile karşılaşacak. Bordo mavililer geçen hafta aldığı Konyaspor galibiyeti sonrasında Mersin'den de 3 puanı alıp yoluna devam etmek ve üst sıralara tırmanmak istiyor. Teknik Direktör Şenol Güneş zorlu karşılaşma öncesinde ilk 11'ini belirledi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :05 Ekim 2024 , 13:02 Güncelleme Tarihi :05 Ekim 2024 , 13:42
Trabzonspor’da hedef 2. galibiyet! İşte Hatayspor maçının muhtemel 11’i

Süper Lig'de sezona 5 maçta 5 beraberlikle başlayan Trabzonspor, ilk galibiyetini Konyaspor'u 3-2 yenerek almıştı. Edin Vişça ile öne geçen bordo mavililerin 2 golünü Simon Banza atmıştı. Fırtına'nın bu akşamki rakibi ise Hatayspor. Mersin'de oynanacak karşılaşmada tek hedef galibiyetle Trabzon'a dönmek ve milli araya moralli girebilmek. Şenol Güneş'in sahaya süreceği kadro da belli oldu.

Trabzonspor’da hedef 2. galibiyet! İşte Hatayspor maçının muhtemel 11’i

3 ÖNEMLİ İSİM SAKAT
Karadeniz temsilcisinde Hatayspor mücadelesi öncesi ilk 11'in 3 önemli futbolcusu sakat. Stefan Savic, Ozan Tufan ve Stefano Denswil kadrodaki yerini alamayacak. Ayrıca Umut Bozok, Arseniy Batagov, Umut Bozok, Cihan Çanak, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen ve Anthony Nwakaeme de yine sakatlıkları bulunan diğer oyuncular.

Trabzonspor’da hedef 2. galibiyet! İşte Hatayspor maçının muhtemel 11’i

İLK DEFA FORMA GİYECEK
Trabzonspor'un Hatayspor ile oynayacağı karşılaşmada Serdar Saatçı ilk kez görev yapacak. Genç stoper, mevkisinde forma giyen oyuncuların sakatlığı nedeniyle Şenol Güneş tarafından sahaya sürülecek. Beklentilerin yüksek olduğu milli stoperin performansı ilerleyen haftalar için de belirleyici rol oynayacak.

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