Trabzonspor’da hedef 2. galibiyet! İşte Hatayspor maçının muhtemel 11’i

Süper Lig'de sezona 5 maçta 5 beraberlikle başlayan Trabzonspor, ilk galibiyetini Konyaspor'u 3-2 yenerek almıştı. Edin Vişça ile öne geçen bordo mavililerin 2 golünü Simon Banza atmıştı. Fırtına'nın bu akşamki rakibi ise Hatayspor. Mersin'de oynanacak karşılaşmada tek hedef galibiyetle Trabzon'a dönmek ve milli araya moralli girebilmek. Şenol Güneş'in sahaya süreceği kadro da belli oldu.

3 ÖNEMLİ İSİM SAKAT

Karadeniz temsilcisinde Hatayspor mücadelesi öncesi ilk 11'in 3 önemli futbolcusu sakat. Stefan Savic, Ozan Tufan ve Stefano Denswil kadrodaki yerini alamayacak. Ayrıca Umut Bozok, Arseniy Batagov, Umut Bozok, Cihan Çanak, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen ve Anthony Nwakaeme de yine sakatlıkları bulunan diğer oyuncular.