Trabzonspor tur için Yunanistan'da! İşte Trabzonspor'un AEK maçı 11'i

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Trabzonspor, play-off turu ilk maçında Yunanistan'da AEK ile karşılaşacak. Başkent Atina'da oynanacak olan maç öncesi dün Yunanistan'a giden bordo-mavili ekip avantajlı bir skor alıp Türkiye'ye dönmek isiyor. Karadeniz fırtınasında teknik direktör Ünal Karaman sahaya süreceği 11'i netleştirdi. İşte Trabzonspor'un AEK maçı 11'i...

22.08.2019 14:54 - Son Güncelleme: 22.08.2019 15:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





