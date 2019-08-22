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Trabzonspor tur için Yunanistan'da! İşte Trabzonspor'un AEK maçı 11'i

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Trabzonspor, play-off turu ilk maçında Yunanistan'da AEK ile karşılaşacak. Başkent Atina'da oynanacak olan maç öncesi dün Yunanistan'a giden bordo-mavili ekip avantajlı bir skor alıp Türkiye'ye dönmek isiyor. Karadeniz fırtınasında teknik direktör Ünal Karaman sahaya süreceği 11'i netleştirdi. İşte Trabzonspor'un AEK maçı 11'i...

22.08.2019 14:54 - Son Güncelleme: 22.08.2019 15:02
Trabzonspor tur için Yunanistan'da! İşte Trabzonspor'un AEK maçı 11'i

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya ekibi Sparta Prag'ı eleyerek adını play-off turuna yazdıran bordo-mavililer, gruplara kalma yolunda ilk maçtan avantajlı skor ile ayrılmayı hedefliyor.

Trabzonspor tur için Yunanistan'da! İşte Trabzonspor'un AEK maçı 11'i

Karşılaşmanın rövanşı 29 Ağustos Perşembe günü Trabzon'da oynanacak ve gruplara kalan takım belli olacak.

Trabzonspor tur için Yunanistan'da! İşte Trabzonspor'un AEK maçı 11'i

AEK, 3. eleme turunda Romanya temsilcisi Universitatea Craiova'yı elemişti.

Trabzonspor tur için Yunanistan'da! İşte Trabzonspor'un AEK maçı 11'i

Trabzonspor'da uzun süreli sakatlığı bulunan Ogenyi Onazi haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.

Trabzonspor tur için Yunanistan'da! İşte Trabzonspor'un AEK maçı 11'i

FIRTINA'NIN KOZU SORLOTH
Trabzonspor'un mücadelede gol bakımından en güvendiği isim Norveçli golcü Alexander Sörloth olacak.

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