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TFF Süper Kupa Galatasaray Akhisarspor maçında dikkat çeken pankart

TFF Süper Kupa maçında Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nın son finalisti Akhisarspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Galatasaray'ın yeni transferlerinden Ryan Babel, Seri, Adem Büyük ve Jimmy Durmaz, ilk kez resmi bir maçta sarı-kırmızılı formayı giydi. Karşılaşma öncesi açılan pankart dikkatlerden kaçmadı. İşte TFF Süper Kupa maçında görüntüler...

07.08.2019 23:21 - Son Güncelleme: 07.08.2019 23:21
TFF Süper Kupa Galatasaray Akhisarspor maçında dikkat çeken pankart

TFF Süper Kupa maçında Akhisarspor ile karşılaşan Galatasaray'da yeni transferler Ryan Babel, Seri, Adem Büyük ve Jimmy Durmaz, ilk 11'de görev aldı.

TFF Süper Kupa Galatasaray Akhisarspor maçında dikkat çeken pankart

Süper Lig şampiyonu ve Türkiye Kupası'nın sahibi Galatasaray ile Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor, Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi. İki takım üst üste 2. kez Süper Kupa'da mücadele etti.

TFF Süper Kupa Galatasaray Akhisarspor maçında dikkat çeken pankart

Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen organizasyona Ankara'daki Eryaman Stadı ev sahipliği yaptı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Galatasaray'ın yeni transferlerinden Ryan Babel, Seri, Adem Büyük ve Jimmy Durmaz, ilk kez resmi bir maçta sarı-kırmızılı formayı giydi.

TFF Süper Kupa Galatasaray Akhisarspor maçında dikkat çeken pankart

Sarı-kırmızılı takımın kalesini Fernando Muslera korurken, savunma hattını Mariano, Christian Luyindama, Marcao ve Yuto Nagatomo oluşturdu.

TFF Süper Kupa Galatasaray Akhisarspor maçında dikkat çeken pankart

Orta sahada Selçuk İnan, Seri, Jimmy Durmaz, Younes Belhanda ve Adem Büyük görev yaptı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, forvette ise Babel'i tercih etti.

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