TFF Süper Kupa Galatasaray Akhisarspor maçında dikkat çeken pankart
TFF Süper Kupa maçında Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nın son finalisti Akhisarspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Galatasaray'ın yeni transferlerinden Ryan Babel, Seri, Adem Büyük ve Jimmy Durmaz, ilk kez resmi bir maçta sarı-kırmızılı formayı giydi. Karşılaşma öncesi açılan pankart dikkatlerden kaçmadı. İşte TFF Süper Kupa maçında görüntüler...
07.08.2019 23:21
- Son Güncelleme: 07.08.2019 23:21
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