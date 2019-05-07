Süper Lig'in yıldızlarından biriydi! Şimdi okey masasının yıldızı oldu
İnsan ne oldum değil, ne olacağım demeli... Bir dönem Süper Lig'de fırtınalar esterine yıldız isim, şimdi okey masasının yıldızlarından biri oldu. Şaka değil... İşte önce Rize sanıp Cizre'ye transfer olan, şimdilerde okey masasından kalkmayan yıldız.
Futbol kariyerine ülkesi Fildişi Sahili'nde başlayan ve ülkesinin milli takım formasını da giyen Serge Djiehoua'nin, Türkiye macerası 2008 yılında Antalyaspor'a transfer olmasıyla başladı.
Burada gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan 36 yaşındaki futbolcu, kendine has tavırlarıyla Antalyaspor camiası başta olmak üzere Türk futbolseverlere kendini sevdirdi. Antalyaspor'un ardından Yunanistan ve Azerbaycan'da çeşitli kulüplerde forma giyen Djiehoua'nin yolu tekrar Türkiye'ye düştü.
Okeyde arkadaşlarına taş çıkartıyor!
Sarayköy ilçesinde geçirdiği yarım sezonda taraftara kendisini sevdiren ve ilçe halkının adeta içinden biri olan Djiehoua, burada takım arkadaşlarıyla aynı evde kalıp, antrenmanlardan kalan zamanlarda arkadaşlarıyla kahveye giderek okey oynuyor. Futbolda olduğu kadar okey oyununda da iyi olan Djiehoua, Sarayköylü okey arkadaşlarına oyunda taş çıkartıyor.
"Hayatıma Türkiye'de devam edeceğim"
Amatör liglerdeki tercüman sıkıntısı nedeniyle Türkçe öğrenmek zorunda kalan 36 yaşındaki futbolcu, Türkçesini her geçen gün geliştiriyor. Türkiye'yi çok sevdiğini ve futbolu bıraktıktan sonra hayatına Türkiye'de devam etmek istediğini söyleyen Djiehoua, Fransa'da yaşayan ailesini de Türkiye'ye getirip burada menajerlik yaparak hayatını 'ikinci memleketim' dediği Türkiye'de sürdürmek istiyor.