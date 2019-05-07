Süper Lig'in yıldızlarından biriydi! Şimdi okey masasının yıldızı oldu

Okeyde arkadaşlarına taş çıkartıyor!

Sarayköy ilçesinde geçirdiği yarım sezonda taraftara kendisini sevdiren ve ilçe halkının adeta içinden biri olan Djiehoua, burada takım arkadaşlarıyla aynı evde kalıp, antrenmanlardan kalan zamanlarda arkadaşlarıyla kahveye giderek okey oynuyor. Futbolda olduğu kadar okey oyununda da iyi olan Djiehoua, Sarayköylü okey arkadaşlarına oyunda taş çıkartıyor.