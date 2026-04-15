Süper Lig'in en pahalı takımı belli oldu! Zirvede hangi kulüp var?

Şampiyonluk yarışının konuşulduğu Süper Lig'de en değerli takım da belli oldu. Transfermarkt'ın 25/26 sezonu kulüp değerleri listesinde Galatasaray ilk sırada yer alırken, Fenerbahçe ikinci basamakta kendine yer buldu. İşte sıralama...

Türkiye'nin en değerli takımları açıklandı. Süper Lig'in 18 kulübü arasında en tepeye Galatasaray yerleşirken Eyüpspor son basamakta yer aldı.

İşte sıralama...

18- Eyüpspor | 13.75 milyon euro

17- Fatih Karagümrük | 14.85 milyon euro

16- Antalyaspor | 22.40 milyon euro

15- Kocaelispor | 25.50 milyon euro

14- Gençlerbirliği | 27.25 milyon euro

13- Kasımpaşa | 27.75 milyon euro

12- Kayserispor | 27.90 milyon euro

11- Gaziantep FK | 30.00 milyon euro

9- Konyaspor | 38.35 milyon euro

8- Rizespor | 40.00 milyon euro

7- Samsunspor | 52.35 milyon euro

6- Göztepe | 57.13 milyon euro

5- Başakşehir | 72.10 milyon euro

4- Trabzonspor | 114.50 milyon euro

3- Beşiktaş | 185.10 milyon euro

2- Fenerbahçe | 247.80 milyon euro

1- Galatasaray | 344.75 milyon euro