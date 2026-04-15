Türkiye'nin en değerli takımları açıklandı. Süper Lig'in 18 kulübü arasında en tepeye Galatasaray yerleşirken Eyüpspor son basamakta yer aldı.
İşte sıralama...
18- Eyüpspor | 13.75 milyon euro
17- Fatih Karagümrük | 14.85 milyon euro
16- Antalyaspor | 22.40 milyon euro
15- Kocaelispor | 25.50 milyon euro
14- Gençlerbirliği | 27.25 milyon euro
13- Kasımpaşa | 27.75 milyon euro
12- Kayserispor | 27.90 milyon euro
11- Gaziantep FK | 30.00 milyon euro
9- Konyaspor | 38.35 milyon euro
8- Rizespor | 40.00 milyon euro
7- Samsunspor | 52.35 milyon euro
6- Göztepe | 57.13 milyon euro
5- Başakşehir | 72.10 milyon euro
4- Trabzonspor | 114.50 milyon euro
3- Beşiktaş | 185.10 milyon euro
2- Fenerbahçe | 247.80 milyon euro
1- Galatasaray | 344.75 milyon euro