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Süper Lig'e damga vuracaklar! İşte son transferlerle Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilk 11'leri

Spor Toto Süper Lig'de yaz transfer dönemi 2 Eylül'de kapandı. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor yeni transferleri ile kadrolarını güçlendirdi. Peki Süper Lig'de bu sezon kıyasıya bir şampiyonluk yarışına girecek olan 4 büyük takımın son transferlerden ilk 11'leri nasıl şekillenecek? İşte son transferlerle Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ilk 11'leri...

03.09.2019 21:17 - Son Güncelleme: 03.09.2019 21:30
Süper Lig'e damga vuracaklar! İşte son transferlerle Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilk 11'leri

TRABZONSPOR

UĞURCAN ÇAKIR

Süper Lig'e damga vuracaklar! İşte son transferlerle Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilk 11'leri

HÜSEYİN TÜRKMEN

Süper Lig'e damga vuracaklar! İşte son transferlerle Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilk 11'leri

PERERİA

Süper Lig'e damga vuracaklar! İşte son transferlerle Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilk 11'leri

HOSSEINI

Süper Lig'e damga vuracaklar! İşte son transferlerle Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilk 11'leri

NOVAK

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