Süper Lig'e damga vuracaklar! İşte son transferlerle Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilk 11'leri
Spor Toto Süper Lig'de yaz transfer dönemi 2 Eylül'de kapandı. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor yeni transferleri ile kadrolarını güçlendirdi. Peki Süper Lig'de bu sezon kıyasıya bir şampiyonluk yarışına girecek olan 4 büyük takımın son transferlerden ilk 11'leri nasıl şekillenecek? İşte son transferlerle Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ilk 11'leri...
03.09.2019 21:17
- Son Güncelleme: 03.09.2019 21:30
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