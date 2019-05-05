Süper Lig'de zirve hesabı karıştı! İşte Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir'in üçlü averaj hesabı
Spor Toto Süper Lig'de sona yaklaşılırken, sporseverler bugün Galatasaray ve Beşiktaş'ın maçına kilitlendi. Şampiyonluk yolunda yara almak istemeyen iki kulüp de bu maçta 3 puan almanın peşinde. Maçın bir diğer önemli kısmı ise Başakşehir'in de içinde olduğu üçlü averaj sistemi. İşte şampiyonluk yolunda takımların son durumu...
05.05.2019 15:07
- Son Güncelleme: 05.05.2019 15:07
Şampiyonluk yarışı nefes keserken zirvede 2'li ve 3'lü averaj hesapları da başladı. İşte şampiyonluk yolunda 2'li ve 3'lü averajlar...
Spor Toto Süper Lig'de son dönemece girilirken takımlar şampiyonluk için ince hesaplar yapmaya başladı. Ligde bu sezon şampiyon averajlarla belli olabilir.
Galatasaray ve Beşiktaş arasında 2'li averaj durumu Beşiktaş ligin ilk yarısında oynanan maçta Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Ligin ikinci yarısındaki maç ise henüz oynanmadı. İkili averaj iki takım arasında oynanacak 2. maç sonunda belli olacak.
Başakşehir ve Galatasaray arasındaki 2'li averaj Ligin ilk yarısında oynanan maç karşılıklı gollerle 1-1 berabere bitmişti. Ligin 2. yarısında oynanacak maç sonunda 2'li averajda öne geçen takım belli olacak.
Beşiktaş ile Başakşehir arasındaki 2'li averaj Başakşehir ile Beşiktaş arasında ikili averaj üstünlüğü bulunmuyor. İki takımın puan eşitliği halinde ligdeki genel gol averajına bakılacak.
2018-2019 sezonu 3'lü averaj hesapları Spor Toto Süper Lig'de 3'lü averaj Galatasaray - Beşiktaş ve Galatasaray Başakşehir maçlarının ardından belli olacak. Üç puanın takımı lig sonunda eşit olursa 3'lü averajda takımların arasındaki puan cetveline bakılacak. Şu an durum ise bu şekilde:
Beşiktaş - 6 puan
Başakşehir - 4 puan
Galatasaray - 1 puan