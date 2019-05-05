Süper Lig'de zirve hesabı karıştı! İşte Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir'in üçlü averaj hesabı

Spor Toto Süper Lig'de sona yaklaşılırken, sporseverler bugün Galatasaray ve Beşiktaş'ın maçına kilitlendi. Şampiyonluk yolunda yara almak istemeyen iki kulüp de bu maçta 3 puan almanın peşinde. Maçın bir diğer önemli kısmı ise Başakşehir'in de içinde olduğu üçlü averaj sistemi. İşte şampiyonluk yolunda takımların son durumu...

05.05.2019 15:07 - Son Güncelleme: 05.05.2019 15:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





