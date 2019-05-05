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Süper Lig'de zirve hesabı karıştı! İşte Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir'in üçlü averaj hesabı

Spor Toto Süper Lig'de sona yaklaşılırken, sporseverler bugün Galatasaray ve Beşiktaş'ın maçına kilitlendi. Şampiyonluk yolunda yara almak istemeyen iki kulüp de bu maçta 3 puan almanın peşinde. Maçın bir diğer önemli kısmı ise Başakşehir'in de içinde olduğu üçlü averaj sistemi. İşte şampiyonluk yolunda takımların son durumu...

05.05.2019 15:07 - Son Güncelleme: 05.05.2019 15:07
Süper Lig'de zirve hesabı karıştı! İşte Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir'in üçlü averaj hesabı

Şampiyonluk yarışı nefes keserken zirvede 2'li ve 3'lü averaj hesapları da başladı. İşte şampiyonluk yolunda 2'li ve 3'lü averajlar...

Süper Lig'de zirve hesabı karıştı! İşte Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir'in üçlü averaj hesabı

Spor Toto Süper Lig'de son dönemece girilirken takımlar şampiyonluk için ince hesaplar yapmaya başladı. Ligde bu sezon şampiyon averajlarla belli olabilir.

Süper Lig'de zirve hesabı karıştı! İşte Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir'in üçlü averaj hesabı

Galatasaray ve Beşiktaş arasında 2'li averaj durumu Beşiktaş ligin ilk yarısında oynanan maçta Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Ligin ikinci yarısındaki maç ise henüz oynanmadı. İkili averaj iki takım arasında oynanacak 2. maç sonunda belli olacak.

Süper Lig'de zirve hesabı karıştı! İşte Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir'in üçlü averaj hesabı

Başakşehir ve Galatasaray arasındaki 2'li averaj Ligin ilk yarısında oynanan maç karşılıklı gollerle 1-1 berabere bitmişti. Ligin 2. yarısında oynanacak maç sonunda 2'li averajda öne geçen takım belli olacak.

Süper Lig'de zirve hesabı karıştı! İşte Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir'in üçlü averaj hesabı

Beşiktaş ile Başakşehir arasındaki 2'li averaj Başakşehir ile Beşiktaş arasında ikili averaj üstünlüğü bulunmuyor. İki takımın puan eşitliği halinde ligdeki genel gol averajına bakılacak.

Süper Lig'de zirve hesabı karıştı! İşte Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir'in üçlü averaj hesabı

2018-2019 sezonu 3'lü averaj hesapları Spor Toto Süper Lig'de 3'lü averaj Galatasaray - Beşiktaş ve Galatasaray Başakşehir maçlarının ardından belli olacak. Üç puanın takımı lig sonunda eşit olursa 3'lü averajda takımların arasındaki puan cetveline bakılacak. Şu an durum ise bu şekilde:

Süper Lig'de zirve hesabı karıştı! İşte Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir'in üçlü averaj hesabı

Beşiktaş - 6 puan

Başakşehir - 4 puan

Galatasaray - 1 puan

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