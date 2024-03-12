Süper Lig'de şampiyonluk yarışı alevleniyor! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oranları birden bire...

Trendyol Süper Lig'de 2023-24 sezonunun 29. haftası oynanan çekişmeli maçlarla tamamlandı.
Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar, rakibini 6-2 mağlup ederek şampiyonluk yolundaki kritik bir virajı daha kayıpsız geçti.
Tecrübeli teknik adam İsmail Kartal ile beraber 9 yıllık süren şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe ise sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u ağırladı. Kanarya, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 4-1 mağlup ederek lider Galatasaray'ın arkasında şampiyonluk yarışını sürdürdü.