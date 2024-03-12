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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı alevleniyor! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oranları birden bire...

Süper Lig'de 29. hafta geride kalırken Galatasaray sahasında Rizespor'u Fenerbahçe ise Pendikspor'u farklı mağlup etmeyi başardı. 30. hafta öncesi yarış iyice nefesleri keserken, şampiyonluk oranlarında da değişime gidildi. Peki favori kim? Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oranları ne? İşte tüm detaylar ve yeni liste...

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Giriş Tarihi 12 Mart 2024, 17:12 Güncelleme 12 Mart 2024, 17:46
Süper Lig’de şampiyonluk yarışı alevleniyor! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın oranları birden bire... 1

Trendyol Süper Lig'de 2023-24 sezonunun 29. haftası oynanan çekişmeli maçlarla tamamlandı.

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı alevleniyor! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın oranları birden bire... 2

Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar, rakibini 6-2 mağlup ederek şampiyonluk yolundaki kritik bir virajı daha kayıpsız geçti.

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı alevleniyor! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın oranları birden bire... 3

Tecrübeli teknik adam İsmail Kartal ile beraber 9 yıllık süren şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe ise sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u ağırladı. Kanarya, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 4-1 mağlup ederek lider Galatasaray'ın arkasında şampiyonluk yarışını sürdürdü.

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