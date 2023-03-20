Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Spor Toto Süper Lig'de 26. haftanın sona ermesinin ardından şampiyonluk oranları güncellendi. İddaa Risk yönetimi, yeni şampiyonluk oranlarını açıkladı. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un şampiyonluk oranları...
20.03.2023 14:59 - Son Güncelleme:
Konyaspor deplasmanına konuk olan Galatasaray, sahadan 2-1 mağlup ayrılarak haftayı puansız kapattı.
Deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, Akdeniz ekibini 3-1'le geçerek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Trabzonspor ise deprem felaketi nedeniyle ligde çekilen Gaziantep FK maçını hükmen kazanarak haftayı 3 puanla kapattı.