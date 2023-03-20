Vav TV İzle
Haberler Spor Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Spor Toto Süper Lig'de 26. haftanın sona ermesinin ardından şampiyonluk oranları güncellendi. İddaa Risk yönetimi, yeni şampiyonluk oranlarını açıkladı. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un şampiyonluk oranları...

20.03.2023 14:59 - Son Güncelleme:
Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta geride kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Konyaspor deplasmanına konuk olan Galatasaray, sahadan 2-1 mağlup ayrılarak haftayı puansız kapattı.

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Sahasında İstanbulspor'u konuk eden Beşiktaş, rakibini 3-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, Akdeniz ekibini 3-1'le geçerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Trabzonspor ise deprem felaketi nedeniyle ligde çekilen Gaziantep FK maçını hükmen kazanarak haftayı 3 puanla kapattı.

SON DAKİKA